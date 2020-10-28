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柿子中心黑黑的可以吃嗎？ 內行：黑籽香甜Q彈

聯合新聞網 / 綜合報導
柿子是秋季時令水果，適量食用可有效降低膽固醇。圖／Ingimage
柿子是秋季時令水果，適量食用可有效降低膽固醇。圖／Ingimage

同樣一種水果可能因為品種或生長環境而使果肉果型有所不同，但不是每個人都懂水果的樣態是否正常，所以上網請教是個好方法。一名網友買了柿子，切開享用時卻發現柿子中心黑黑的，不禁懷疑這樣黑黑的柿子真的正常嗎，於是上網請教內行網友解惑。

一名網友於臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上發文表示，日前買了一批柿子，切開時卻發現買回來的這批柿子中間黑黑的，甚至有點偏綠，但因為之前購買柿子時並沒有遇到這樣的情況，且跟原PO看過的籽的顏色有些不同，便發文詢問網友們的意見。

網友們紛紛留言表示，「很正常，表示有熟」、「極度正常」、「甜柿少數有籽，我吃幾次有遇過，但機率不高」、「我愛吃甜柿，有吃過一次有籽，切開還以為爛掉，因為黑黑的，後來才發現是籽」、「黑籽QQ的很好吃」、「我也愛黑籽，咬起來特別Q」、「這個好吃阿！」。

也有網友表示，「哈哈，我這幾天丟掉好幾顆」、「我之前以為黑黑是壞掉，都丟掉好浪費」、「還好有看到這篇文章，不然我會以為壞掉」。

根據《每日頭條》文章指出，柿子裡面的黑點是柿子未成熟的種子，而裡面的片狀物是柿子的種皮，兩者皆無毒無害可食用，但提醒愛吃柿子的民眾，適量且正確的食用柿子對身體有益，如空腹或大量食用恐使柿子富含的鞣酸和酚類成分造成胃結石。

有人於臉書社團上貼出中心黑黑的柿子照片，並請教網友這樣是否可以食用。圖擷自全聯－好物老實說
有人於臉書社團上貼出中心黑黑的柿子照片，並請教網友這樣是否可以食用。圖擷自全聯－好物老實說

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