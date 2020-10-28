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東北風增強！今晚起變天北台灣濕涼 最冷時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片
明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片

明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣象局表示，今晚至30日上半天都是濕涼的天氣，直到30日下半天至31日，則是轉為乾冷天氣，最冷將落在31日清晨，氣溫平均為19至21度，部分沿海空曠地區可能會打17、18度，不過白天溫度就會回升，南台灣為30度、北台灣預估28度左右。

氣象局表示，今晚受到東北風增強的影響，大台北地區、東北部地區的雲量已經開始增厚，今、明兩天可能會有局部短暫陣雨，降雨時間不一定，也不是長時間的豪大雨，不過可以感受到天氣明顯變化。

至於新竹以南的地區，氣象局表示，東北風影響不大，多為多雲到晴的天氣。

氣溫部分，氣象局表示，受到東北風影響，北台灣較有感，明天白天高溫為24至26度，夜間、、清晨則是19至22度；南台灣影響不大，依舊維持30度左右的高溫。

氣象局提醒，直到30日上半天，北台灣都是濕涼天氣，直到31日下半天才會轉為乾冷，最冷的時間落在31日清晨，不過白天隨著東北風減弱，氣溫又會再回升。另，11月2日還有另一波東北風增強，未來一周的天氣就是東北風的消減。

明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團
明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團

至於颱風部分，氣象局表示，中颱莫拉菲已登陸越南，另一個熱帶系統目前還在海面上發展，路徑朝著呂宋島前進，也就是往越南走，路徑和莫拉菲類似，儘管今天晚上到明天，有機會發展成為今年第19號颱風「天鵝」，不過和莫拉菲一樣，對台灣沒有什麼影響。

氣象局 高溫

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