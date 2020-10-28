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蕭中正從醫師到總裁 從與兒子的爭吵開始

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正（左）與兒子也是蕭中正醫療體系營運長蕭乃彰（右）。記者陳雨鑫／攝影
蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正（左）與兒子也是蕭中正醫療體系營運長蕭乃彰（右）。記者陳雨鑫／攝影

行醫超過一甲子的婦產科醫師蕭中正，今發表他的個人傳記「中正醫路」，他從沒想過有朝一日會從醫師變總裁，當年在板橋設置蕭婦產科，到後來診所轉型，再進展到蕭中正醫療體系，傳記中紀錄他從醫過程中倒吃甘蔗的過程，他也提到當年轉型的契機，是從與兒子的一場爭吵開始。

蕭中正開業之前，長年跟隨著一代婦產科宗師徐千田博士學習開刀技術，他今天回憶當年，對於老師的印象只有「兇」，住院醫師第一年只能處理最簡單的手術，每隔一年才能換一種術式，到了總醫師時才能開子宮脫垂的案例。

每一次開刀，老師在旁教導時，只要刀畫下去，畫得不好，馬上被就會被剪刀打手，若是手術結果不如預期，老師的手術刀馬上就射過去，畫刀不夠仔細，讓患者出血，老師就會痛罵「你是在台灣海峽開刀嗎？」雖然如此，為了跟在老師身邊學習，死守一個月僅300元的薪水，其他醫院七兩金挖角統統拒絕。

也因為徐千田博士的嚴厲教導下，他於板橋開設蕭婦產科不到幾年的時間就被譽為「板橋三大名醫之一」。蕭中正說，至今仍非常想念恩師敦敦教誨，當年他開業時，恩師親筆題字「婦產科權威」作為他的開業祝賀匾額，至今留存著，也時時提醒自己莫忘初衷。

蕭中正視病如親，對於患者的問題幾乎是有問必答，衛教時常超過半小時，那時還是沒有健保的年代，有不少家庭因為經濟困難繳不出錢，他則是先看病人再說，付不出費用就不收了，也因此當年有好多孕婦差點因為經濟因素「被流產」，他都一一將這些孩子留了下來。

蕭中正對於他的行醫之路，總是以病人為中心，也從未想過要擴大診所體系，直到兒子蕭乃彰從美國求學回來，提出醫療轉型，蕭中正的太太藍英美說，當年兒子提出要轉型，就聽到先生與兒子在屋內裡爭執，先生聽到兒子希望爸爸要有跨業經營的概念，否則未來少子化勢必會對婦產科造成衝擊，自尊心高的先生怎麼也聽不下去，兩人一度冷戰不說話。

蕭中正說，當時真的很氣，不過後來想一想，兒子真的是高瞻遠矚，那時候就提出如此創新的意見，加上健保開辦後，也會影響醫療體系，最後檢視未來醫療的發展，將長照、慢性病照顧等納入醫療體系中，進而打造蕭中正醫療體系。

中正醫路的傳記作家吳佳晉表示，紀錄蕭中正行醫的過程，不只是看見他對患者的關心，更看見他活到老學到老的精神，他與太太的關係十餘年不變也令人稱羨，在紀錄過程中，也紀錄台灣醫療的歷史，值得各界收藏品味。

蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正，其傳記「中正醫路」今出版。記者陳雨鑫／攝影
蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正，其傳記「中正醫路」今出版。記者陳雨鑫／攝影

婦產科 醫師 患者

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