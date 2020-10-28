19公分斷軌惹議！台鐵公布檢修紀錄 即起加強路線巡查

今天上午7時許，台鐵新市=永康間東正線出現鋼軌斷裂19公分。台鐵說，上月11日檢查並未發現劣化情形，已要求各工務段即起。加強路線巡查及焊接口檢視。

今上午3709次區間車司機員於7時31分報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，台鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10時01分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定緊急處置，確認安全無虞，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

台鐵局說，經查鋼軌斷裂位於新市永康間（350公里150公尺），屬直線路段。該處鋼軌接頭曾於106年1月11日以鋁熱劑焊接，同年2月8日辦理路線軌道超音波探傷檢查，發現該處鋼軌內有3-6公釐氣泡，屬檢測分級B級（缺陷小於6mm，大於或等於3mm，每年複檢1次），並以魚尾鈑作加固處理增加強度，同時，依規定1年複檢1次。

台鐵局說，經確認該處於107年9月18日、108年9月30日及今年9月11日以超音波探傷複檢結果皆屬B級，焊接處並無劣化情形，且該路線狀況良好石碴密實，並無浮枕及噴泥現象，且依據工務段例行巡檢紀錄，該路段於每周道班人員例行巡查時並未有異常。

台鐵局說，自5月19日成功站南邊西正線斷軌事件後，依據運安會通告，前於8月8日已完成全台曲率半徑800公尺以下路線巡查作業，巡查結果無異狀，改次鋼軌斷裂處位處直線路段，今上午已發布電報，並加強熱劑焊接處所砸道整修工作，以確保行車安全。