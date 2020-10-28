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成功站44公分斷軌行政院也要查 運安會列四大疑點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵成功站南側鋼軌出現高達44公分的斷裂，國家運輸安全調查委員會今天進行說明。記者曹悅華／攝影
台鐵成功站南側鋼軌出現高達44公分的斷裂，國家運輸安全調查委員會今天進行說明。記者曹悅華／攝影

5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，引發熱議，國家運輸安全調查委員會也首度對鐵道發布安全通告。運安會今天也舉行記者會說明，上周與行政院召開會議，目前發現四大疑點，有待釐清。

運安會主委楊宏智說，台鐵3月3日發現裂縫，用魚尾鈑加固後，5月19分現裂縫，隔天就即時把斷掉鐵軌換掉，後面正常發車。接受通報是20日下午4時。對於異常事件，容許時間是24小時，台鐵有遵守規範，24小時內完成通報，也回傳有問題照片，這部分運安會肯定協調相當好，團隊運作有默契。21日上午8時30，會同台鐵人員到現場做必要資料彙整，將斷裂鐵軌帶回運安會。

楊宏智說，行政院長蘇貞昌非常關注該案，行政院副院長沈榮津上周已召集相關部會首長，開了台鐵軌道安全問題檢討會，交通部長林佳龍也有到，開宗明義表示要台鐵誠實面對，運安會對問題的發掘會快速到位，鐵道局、台鐵局也立即正面呼應。

楊宏智說，在副院長召開檢討會議裡，該檢討的內涵，如盤點、還有未來如何防範都已分工。

楊宏智說，成功站斷軌要回溯料的來源有沒有問題，像是混料、批號不完整問題，普悠瑪事故給台鐵18項建議裡也有希望他們建立完整制度，包含該有料單、人員訓練等。

楊宏智說，運安會也會去追查斷軌原因，像是焊接是否出問題、相關同仁是否持有證照。焊接是非常需要專業領域，有資格焊接管線也是另外張證照，都有國際規範，院裡希望高標準探討安全問題，分短、中、長程。

另外，楊宏智說，起初通過的兩個列車司機並沒有察覺到明顯震動，查覺到有問題是慢速列車，這部分也要去釐清。

最後楊宏智說，到底為何44公分會同仁會記成3.4公分，會查如何記錄，台鐵工務處長、台鐵局長也希望能夠深入了解，看文件上傳遞是否不完整，會藉調查讓它到位。11月6日事實報告會進到委員會，然後公告出來。

台鐵 行政院

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