影／張國煒談航空業因應疫情 彈性及空間要很大

星宇航空公司與台灣保時捷汽車合作，28日在桃園機場停機坪拍攝保時捷全電動跑車上市宣傳影片，星宇航空的飛機與3輛保時捷全電動跑車同框入鏡。

張國煒董事長表示，航空業仍舊受到新冠肺炎疫情的影響，像星宇航空原本預計開闢的菲律賓宿霧、日本沖繩等航點，就受到延誤。目前年底預計開闢疫情相對緩和的東京、大阪、曼谷3個航點，在雙方防疫單位嚴謹規劃打開邊境管制的前提下，逐步啟動航班。

張國煒認為，目前全球疫情的變化很大，開闢新航線仍舊難有長遠的規劃，必須順著疫情不斷的調整，航空公司要度過這個難關，彈性及空間都要很大，因為沒有人知道下個月會怎麼樣。

台灣保時捷汽車的自製節目「跑車大明星」，28日安排進入桃園機場管制區內停機坪取景，保時捷三款即將於2020年底上市的純電動跑車Taycan，包括3種不同車型Taycan 4S、Taycan Turbo、Taycan Turbo S直接開進停機坪，在星宇航空飛機前一字排開，開創航空與汽車業異業合作的先例，也成為跑車開進機場走秀的首例。

擁有桃園機場機坪駕照的星宇航空董事長張國煒，親自試駕純電動跑車。接著邀請主持人王偉忠及鳳小岳一同登上星宇航空的飛機參觀，帶領來賓揭開星宇航空駕駛艙的神秘面紗，一同品嚐星宇航空商務艙專屬2套米其林星級飛機餐：Longtail及鳥喜串燒。