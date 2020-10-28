賣場見到西瓜洩了氣 內行人解答：過熟又爆臭

許多人喜歡在大型水果批發賣場選購水果，從外觀果色到重量飽滿度都是挑選的要件。一名網友有次發現洩了氣的西瓜，感到十分有趣，發文分享後引起網友熱烈回應。

一名網友在臉書社團《新 路上觀察學院》上發文表示，有次在水果批發賣場看見成堆的西瓜山中，竟有一顆明顯洩了氣的皮球，外觀上與其他飽滿圓潤的西瓜大相逕庭，只剩下扁扁的瓜皮，形成強烈對比，原PO感到十分有趣便將消氣的西瓜皮球照片上傳臉書與網友分享。

文章發布後不少網友於留言處表示十分好奇，網友們回應「我看過方的、愛心的、還沒看過癟的」、「可是到底為甚麼？」、「第一次看到！」、「長見識了」、「認真求解＋1」。網友熱情的求知慾使得水果行員工出面解答，直指乾癟的西瓜是因為「過熟」才會爆掉，成為原PO照片中那種乾癟的西瓜。

更有內行網友指出，這種乾癟的西瓜會散發異味，「下面的西瓜超臭，洗到死」、「真的扁了一定超臭」、「我聞過這種爛西瓜流出來的水，臭到靠北」。

但也有網友詼諧表示，「間諜西瓜」、「豆豆先生的西瓜」、「是替身攻擊！」、「老闆你這是沙灘排球阿！」、「寄身在西瓜皮裡面的外星人發現：『可惡，原來當西瓜不能動！』就脫皮離開了」。