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台鐵新市永康19公分斷軌 運安會尚未立案調查原因在這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供
今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供

台鐵成功站爆出斷軌44公分後，今天新市=永康間今天又出現19公分斷軌，延誤行車時間兩個半小時，再度引發爭議，國家運輸安全調查委員會下午3時30分臨時召開記者會說明。運安會主委楊宏智說，目前尚未立案調查，還在判斷中，也有可能和成功斷軌案併案處理。

今天上午3709次區間車司機員於7時31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，台鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於上午10時01分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

運安會鐵道組資深調查官林彥亨說，今天10時收到台鐵營運安全處通報，包含7時30分司機員行駛過程中發現異音，工務處也有隨即下軌檢視，10時魚尾鈑臨時固定。後續隨即派員會同鐵道局跟台鐵局人員現場會勘跟採證。

至於是否已經立案調查，以及與成功案斷軌有何異同，楊宏智說，目前並沒有成案，人員還在現場，必要資料已經修補完了，會帶回實驗室做必要檢視。按照規範還不構成事故，是事件，還在判斷是否立案啟動調查。不過台鐵和運安會有默契，認為有疑慮的會通報給運安會做把關，運安會也不是為了調查而調查，而是前瞻看那些安全事項需要共同關注。

楊宏智說，今天斷了19公分在踏面，初步判斷是裂掉，會看是否跟焊接有問題，第一時間也有看是否有風險，要不要調查跟風險有關。車輪（鋼輪）直徑86公分，已成功站來說，44公分會覺得分險高，超過一半，但19公分跟44公分規模就有相當大的差距，所以不會覺得有太高關切性，但也可能兩個案子會合併，沒進到調查案可能會併案處理。

根據統計，五年來台鐵已經發生十四件，今年已經五件，是否過於頻繁？楊宏智說要看有沒有共同安全因素，運安會去年8月1日成立，第一個大的事情就是普悠瑪行政院調查報告要不要補強，開了三次委員會，後續所有人力都在處理調查案，至於國際上有沒有斷軌沒有太大關注，但後續會注意。

楊宏志也說，國際上航空有任何狀況都可以分享，第一時間會接受到，水路也有相關組織。運安會四個模組，航空、水路跟國際已經接軌，但鐵道跟公路還沒有，期待哪天鐵道也有相關組織。日本是鐵道主要國家，系統輸出非常多，跟日本有MOU合作備忘錄，會去看日本新幹線有沒有類似斷軌狀況，會把關鍵事件界接過來研究。

運安會主委楊宏智說明今天新市-永康間又出現19公分斷軌。記者曹悅華／攝影
運安會主委楊宏智說明今天新市-永康間又出現19公分斷軌。記者曹悅華／攝影

台鐵 鐵道 日本

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