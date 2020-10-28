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華信航空首創環台飛行護照 暢遊全台七大航點

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空首創七天六夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法。　圖／華信航空提供
滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空首創七天六夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法。　圖／華信航空提供

久久不能搭飛機出國，為滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空首創七天六夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法，旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等七大景點，每個航點精選當地最知名五星級酒店住宿，並且安排專車機場接送。

華信航空表示，七天六夜的「環台飛行護照」於2020年11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。旅客打包行李說走就走，任何一個地點皆可出發，輕鬆搭機暢遊全台灣。

環台飛行遊創意發想來自華信航空的組員陳怡如，她表示，經常飛航國內各地，覺得台灣每個地方都有不同人文風情值得推廣，若用國外旅遊一週的方式把華信國內景點都走遍，可以滿足因為疫情國人無法出國旅遊的心情。

陳怡如說，很開心提案被公司採用、創意成真。華信航空推出的環台飛行遊，非常適合忙碌的子女買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。華信航空環台飛行遊自用送禮兩相宜，當作求婚或蜜月旅行、結婚周年慶、閨密好友旅行，或當作犒賞員工及尾牙摸彩獎品，都是非常特別又令人驚喜的好禮物。

配合華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，環台飛行遊精選各地最具知名度的五星級飯店，包括：體驗精品購物樂趣的台北晶華酒店、富有創意魅力和文化城市的台中金典酒店、可俯瞰大高雄全景的高雄地標漢來酒店、五星級親子城市度假酒店花蓮翰品酒店、第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館台東知本老爺酒店，及離島的澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等，最適合喜歡體驗頂級五星飯店尊榮享受的旅客。全程安排小巴接駁，解決機場與飯店間的交通問題，行程中特別增加並安排花東半日遊，以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北回歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點。

2020年12月31日前出發參加環台飛行遊的旅客，華信航空特別推出加碼好禮活動，凡集滿7個航點『華信環台紀念章』，即可獲得『華信航空ATR飛機模型』乙架。想要輕鬆體驗搭機入住五星飯店環台遊的朋友，詳情請洽華信航空官網，或可洽全台合作各大旅行社。

七天六夜的「環台飛行護照」於2020年11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。　圖／華信航空提供
七天六夜的「環台飛行護照」於2020年11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。　圖／華信航空提供

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