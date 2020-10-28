邊境未開觀光產業慘兮兮 交通部：將爭取紓困四點零

受到疫情影響，觀光產業受創甚深，如今隨著安心旅遊補助即將在本周結束，觀光產業今下午2點舉辦「疫情下，旅行產業的未來」論壇，希望可以找出後疫情時代的觀光活路。旅行公會全聯會理事長蕭博仁強調，政府限制出入團至今已經九個月，如今又是無限期停團，現在旅遊泡泡遙遙無期，沒有幾家旅行社可以一直撐下去。

實際上，根據業者統計，截至九月為止，旅行社就少了49家，領隊少了2萬人。中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱直言，如今邊境沒有開，未來恐會更嚴重。

蕭博仁表示，希望政府可以繼續給予支持，薪資補貼到八成，安心旅遊繼續支持團體旅遊，但補助金額可以降低，另外也希望外交部、指揮中心可以繼續努力和周邊國家接洽旅遊泡泡圈。

對此，交通部政次祈文中說，疫情比原來想像中的更嚴重，觀光局的祖產幾乎可以投進去的都投進去了，甚至已經快要見底，到底還可以做到什麼程度，請給我們一點時間來思考，但能不能做足、做滿，還要看目前的狀況。

祈文中說，業者所反映的，確實都是業界所需要的，也希望曙光即將來臨，我們也會持續滾動，勁量解決產業面對的問題。

祈文中也提到，目前正在爭取紓困四點零，由於邊境還是持續嚴管，有些還是停留在紓困期，這些產業要去照顧，會由政院做統籌考量。