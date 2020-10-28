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研究發現：施打肺炎疫苗 老年癌症病人減少死亡率
大林慈濟醫院放腫科醫師邱文彥研究發現，肺炎鏈球菌疫苗能減少老年癌症患者肺炎住院機會，減少死亡率，獲歐美醫療期刊引用；他建議老年癌症病人施打肺炎疫苗增加保護力。
大林慈濟醫院今天發布新聞指出，肺炎在老年癌症病人中很常見，也常是住院原因；放射腫瘤科醫師邱文彥研究發現，施打肺炎鏈球菌疫苗對不同老年癌症病人都具保護效果。
邱文彥進行肺癌、大直腸癌、攝護腺癌等老年癌症病人做研究，施打疫苗能減少他們肺炎住院機會兩到三成，並顯著減少病人死亡率，且越嚴重的癌症，疫苗保護效果越顯著。
邱文彥整篇研究獲得美國國家癌症治療指引（NCCNguideline）存活篇（Survivorship）討論引用，建議施打。肺癌病人的效果研究，則獲得歐洲醫學腫瘤學會期刊「腫瘤學年鑑」（Annals of Oncology）中的德國腫瘤學會感染指引文章引用，並歸為強烈建議等級。攝護腺癌的研究，最近則刊登在美國癌症協會的官方期刊「癌症期刊」（Cancer）。
邱文彥指出，台灣自2007年起便已開始75歲以上全面免費施打肺炎鏈球菌疫苗政策，但即使免費，目前台灣老年病人和老年癌症病人的施打率都不到2成，癌症病人低施打率的原因之一，是缺乏對癌症病人保護效果的臨床證據。
邱文彥表示，希望他的癌症與肺炎鏈球菌疫苗的研究成果，在全球公衛議題獲得重視，突顯台灣也能幫忙（Taiwan can help）口號，並鼓勵老年癌症病人接受免費肺炎鏈球菌疫苗施打。
邱文彥建議，老年癌症病人癌症治療期間若要施打肺炎鏈球菌疫苗，請詢問主治醫師，如果治療中間間隔、追蹤階段、賀爾蒙治療中、長期存活者，都建議施打，以減少住院率和致死率。
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