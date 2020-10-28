快訊

新冠疫苗若成功 1725萬台灣人打過可望恢復正常生活

吳宗憲打疫苗暈眩多日 醫憂恐是這病「快去急診別直播」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台糖加油站年底送愛心 加油100公升回饋50元

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台糖加油站年底舉辦「你加油 我捐物資」活動。圖／台糖提供
台糖加油站年底舉辦「你加油 我捐物資」活動。圖／台糖提供

台糖加油站歲末送愛心，11月1日起到12月底，將依照消費者加油總量計算，捐出一定比例金額做公益，而為鼓勵民眾一起行動，加油滿20公升可獲點數1點，集滿5點後，憑5點點券加油可折抵50元，讓大家送愛心又能享優惠。

台糖表示，今年4月因應疫情衝擊百業，台糖加油站以現金回饋挺抗疫，陪伴民眾度難關，接地氣的行動反應相當不錯，年底再舉辦「你加油 我捐物資」活動。

自11月1日起至12月31日期間，台糖加油站將統計全台73站總發油量，每1公秉即捐出10元愛心物資，估計可捐助達50萬元以上，分送給華山基金會、創世基金會、家扶基金會、伊甸社會福利基金會、南投縣麻煩小天使協會、新扶小羊關懷協會、彰化縣二林喜樂保育院、美善社會福利基金會、勵馨基金會、天主教善牧基金會等共計10家社福團體。

物資捐贈儀式將於12月26日溪湖糖廠公益園遊會中舉行，歡迎各界踴躍參與及設攤，讓社福機構即使在後疫情時代、歲末年終之際，仍感受社會源源不絕的暖流。

台糖指出，加油站長期辦理加油助公益活動，透過捐贈點數兌換商品再贈予慈善機構，目前已發行10款「愛心加油卡」，民眾在加油時也可使用愛心加油卡號，就可將點數轉換成生活物資，照顧社福團體、照料弱勢族群。

愛心 加油站 疫情

延伸閱讀

台糖潭子土地 也很夯

吳宇森女兒試管生女　在美抗疫產混血娃

涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴

台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

相關新聞

「聲音照相」抓噪音車 環署拍板全台18縣市明年1月上路

為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18...

藝fun券還有4.7億元未用 李永得：最後一個月是高峰

600元210萬份數位藝fun券7月22日上路，使用者可用於看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、...

鋼軌焊接處裂19公分！ 台鐵曝苦衷：斷軌無法完全避免

台鐵成功站斷軌44公分爭議尚未平息，今天上午7時31分新市-永康間鋼軌又出現裂縫，延誤行車時間兩個半小時。台鐵局說，鋁熱...

台鐵永康新市間鋼軌19公分裂縫 逾3200名遊客受影響

台鐵台南新市至永康間今上午經司機員通報，在永康烏水橋平交道附近南下東正線發現鋼軌裂縫達19公分，台鐵統計，共有14列車、...

研究發現：施打肺炎疫苗 老年癌症病人減少死亡率

大林慈濟醫院放腫科醫師邱文彥研究發現，肺炎鏈球菌疫苗能減少老年癌症患者肺炎住院機會，減少死亡率，獲歐美醫療期刊引用；他建...

邊境未開觀光產業慘兮兮 交通部：將爭取紓困四點零

受到疫情影響，觀光產業受創甚深，如今隨著安心旅遊補助即將在本周結束，觀光產業今下午2點舉辦「疫情下，旅行產業的未來」論壇...

台糖加油站年底送愛心 加油100公升回饋50元

台糖加油站歲末送愛心，11月1日起到12月底，將依照消費者加油總量計算，捐出一定比例金額做公益，而為鼓勵民眾一起行動，加...

影／我不能死還要照顧阿嬤 陽大附醫救回18歲男學生

一名18歲學生高中畢業，今年暑假騎車在堤防自撞，造成顱內出血及脾肝腎等多重器官撕裂傷、腹腔積血，左前臂不但骨折，血管及神...

甜根子草盛開成夢幻雪景 秋冬來宜蘭看變色的蘭陽溪

冬天還沒到，蘭陽溪床先迎來雪白世界！

萬聖糖糖危機！醫：孩子每日吃三四顆糖就超標 這些糖別碰

萬聖節孩子超歡樂、爸媽卻好煩惱？根據BabyHome調查顯示，萬聖節家長最煩惱的不是小孩造型，而是「糖吃太多」，甚至有近四成孩子在萬聖節期間吃糖量翻倍！兒科醫師提醒糖吃太多可能造成3大影響，家長不可不慎。

羅東博愛醫院引進正子攝影儀 癌患受檢免抱病奔波

羅東博愛醫院引進正子電腦斷層掃描儀，院內同時成立宜蘭首間正子影像中心，與羅東聖母醫院、陽明大學附設醫院、台北榮總員山、蘇...

中高齡及高齡就業促進專法 可望明年上路

因受到疫情影響，就業市場緊縮，原訂於今年5月1日上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」展緩實施，勞動部長許銘春今表示，日前...

熱門新聞

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。