台糖加油站年底送愛心 加油100公升回饋50元

台糖加油站歲末送愛心，11月1日起到12月底，將依照消費者加油總量計算，捐出一定比例金額做公益，而為鼓勵民眾一起行動，加油滿20公升可獲點數1點，集滿5點後，憑5點點券加油可折抵50元，讓大家送愛心又能享優惠。

台糖表示，今年4月因應疫情衝擊百業，台糖加油站以現金回饋挺抗疫，陪伴民眾度難關，接地氣的行動反應相當不錯，年底再舉辦「你加油 我捐物資」活動。

自11月1日起至12月31日期間，台糖加油站將統計全台73站總發油量，每1公秉即捐出10元愛心物資，估計可捐助達50萬元以上，分送給華山基金會、創世基金會、家扶基金會、伊甸社會福利基金會、南投縣麻煩小天使協會、新扶小羊關懷協會、彰化縣二林喜樂保育院、美善社會福利基金會、勵馨基金會、天主教善牧基金會等共計10家社福團體。

物資捐贈儀式將於12月26日溪湖糖廠公益園遊會中舉行，歡迎各界踴躍參與及設攤，讓社福機構即使在後疫情時代、歲末年終之際，仍感受社會源源不絕的暖流。

台糖指出，加油站長期辦理加油助公益活動，透過捐贈點數兌換商品再贈予慈善機構，目前已發行10款「愛心加油卡」，民眾在加油時也可使用愛心加油卡號，就可將點數轉換成生活物資，照顧社福團體、照料弱勢族群。