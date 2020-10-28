「聲音照相」抓噪音車 環署拍板全台18縣市明年1月上路

為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18縣市加入執法。環保署強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車、與使用認證管改裝的汽機車輛，並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為，與過去的標準相同。

未來除不當操駕的超標車輛將遭以噪音管制法開罰1800至3600元罰鍰外，據照片比對後，不當改造車輛也將限期改善。環保署今天舉行聲音照相系統測試會，分別向媒體與車友團體展示設備精確度及公正客觀性。

空保處處長蔡孟裕表示，為完備聲音照相法律授權，環保署正在研修「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。先前2次法規研商會中，部分車友及車輛團體提出相關疑慮，包含如何確保聲音照相系統準確與公正性、如何避免環境噪音干擾等問題。為釐清疑慮，環保署於國家級噪音法規實驗室實地情境演練，讓各界瞭解聲音照相系統如何驗證、如何進行背景噪音修正及如何篩選高噪音車輛等程序，強調與既有使用麥克風收音的手動監測結果相同。

聲音照相系統由判別噪音的麥克風、校正風阻等環境干擾的風速計、記錄前後三秒周邊環境的魚眼攝影機、與車牌辨識攝影、與控制箱體等設備組成。

環檢所所長顏春蘭表示，過去既有的手動監測能受民眾信服，即是因為每個環節都經過嚴密調校，新加入的監測系統也會是如此，將有三重認證，一再進行比測以確保系統的準確與公平，包括檢定認證、比測驗證、校正查驗。

今天情境模擬以原廠重機、認證改裝重機、非認證改裝排氣管摩托車、原廠特仕跑車分做時速50、60、70全油門加速做比測。顯示不當操駕、不當改裝者顯示結果超標，但使用原廠、認證改裝且正常駕駛者皆輕鬆過關，使用獲認證的知名改裝排氣管「蠍子管」的車輛也安心過關。

未來由聲音照相系統紀錄到的噪音超標行為，經背景音修正、比對前後三秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m/s者，將以噪音管制法第26條進行開罰，罰鍰為1800元以上、3600元以下，且若從照片中辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，地方環保局將再要求到檢與限期改善。

除天氣因素外，尚有其他可排除的狀況，例如執行消防救災、救護的公務車，或是並非車輛設備所發出的聲音，如擴音車，將另以擴音設施標準規範，至於同時多車同時經過也將排除，蔡孟裕說，環保局仍可能據照片辨識是否有違規改裝並且執法。