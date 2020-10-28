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影／我不能死還要照顧阿嬤 陽大附醫救回18歲男學生

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影
陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影

一名18歲學生高中畢業，今年暑假騎車在堤防自撞，造成顱內出血及脾肝腎等多重器官撕裂傷、腹腔積血，左前臂不但骨折，血管及神經也斷了；但他求生意志堅強，不斷告訴自己不能死，還要照顧相依為命的阿嬤。國立陽大附醫動員跨領域醫師，成功把他救了回來，並以自體靜脈植體轉移，手臂功能也恢復良好。

鬼門關前被救回一命的陳逸翔今天由阿嬤陪同，感謝醫院全力救他，院方也準備蛋糕慶祝他重生。阿嬤楊子瑩哽咽說，孩子的爸媽忙碌，這孩子從小由她帶大，才剛高中畢業，意外發生後，她每天以淚洗臉，還告訴孩子的阿公，如果這孩子走了，她也不想活。陳逸翔坐在一旁聽著阿嬤說番話，忍不住擦眼淚。

今年8月12日陳逸翔在自家附近堤防練騎機車，由於碎石路滑，不慎自撞堤防重傷，送醫時還有意識，但呈現低溫及血壓降低；陽大附醫檢查後，發現其多重器官撕裂傷，腹部有空氣，腸子也破了，經由外科醫師陳威廷及骨科醫師殷震宇進行脾臟切除乙狀結腸切除併重建、左前臂肌腱、神經及血管重建、骨折復位等，長達16小時的手術後轉到加護病房。

加護病房期間，外科部主任蔡建和發現傷者的左腎梗塞，出現敗血症及急性腎衰竭，緊急照會腎臟科醫師進行洗腎，評估後切除其左腎，成功搶救性命。

蔡建和說，在生死闗頭時，最重要是救回傷患性命，而像是18歲這麼年輕，如果手部功能無法恢復，日後造成殘障，對病人一輩子也是遺憾，所幸陳同學的手臂血管、神經等都接回去了，手部功能恢復不錯。這次動員包括急診、外科、骨科、泌尿外科、口腔外科、加護病房、感染科、麻醉科與手術室等單位，都發揮了很大的團隊整合，雖然後續還需要長期復健治療，但康復出院與家人團聚，重新體會生命美好，以臨床案例來說，是很罕見的成功案例。

經歷生死一瞬間的陳姓學生，很慶幸自己在鬼門關前被救了回來，更體會到生命的可貴，直呼：「活著真好」。他由阿嬤陪同逐一向曾參與救治的醫師及護理人員道謝，「謝謝你們，救了我的性命」。

陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影
陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影
陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影
陽大附醫創傷團隊在生死一瞬間，成功救回陳姓學生的性命，今天他到醫院致謝，歡喜慶重生。記者戴永華/攝影

阿嬤 醫師 器官

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