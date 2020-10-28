甜根子草盛開成夢幻雪景 秋冬來宜蘭看變色的蘭陽溪

冬天還沒到，蘭陽溪床先迎來雪白世界！

水利署第一河川局在蘭陽溪床廣植甜根子草，進入秋冬季節後，甜根子草沿溪床河道盛開，白色穗花隨微風飄盪，整片溪床頓時化為銀白色世界；蘭陽博物館館長陳碧琳，利用空拍機記錄這片季節美景，好友半開玩笑說「如果不說這是花，還以為蘭陽溪下雪了！」

每年汛期結束以後，蘭陽溪床出現裸露，入秋後碰到強烈東北季風，溪床容易吹起揚塵，造成空氣品質下降，引起民眾反感。近幾年一河局在專家建議下，廣種植被來抑制揚塵，並以原生種的甜根子草、芒花等植物為主，種植數年來，面積已從蘭陽溪口延伸至中遊的泰雅大橋一帶。

最近進入秋冬時節，甜根子草、芒花陸續結穗開花，從蘭陽溪下游的噶瑪蘭橋、泰雅大橋、粗坑、再連、台七省道地藏王寺旁河段及葫蘆堵大橋等地，整片蘭陽溪覆蓋植被部分，全被轉化為銀白世界，迷人至極。

日前宜蘭難得放晴，陳碧琳趁空檔飛起空拍機，從葫蘆堵大橋往上游飛去，穗花無邊無際，隨著微風輕微擺動，畫面壯觀，美不勝收，好友看到照片半開玩笑說，「如果不說這是花，還以為蘭陽溪下雪了！」