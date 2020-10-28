羅東博愛醫院引進正子攝影儀 癌患受檢免抱病奔波
羅東博愛醫院引進正子電腦斷層掃描儀，院內同時成立宜蘭首間正子影像中心，與羅東聖母醫院、陽明大學附設醫院、台北榮總員山、蘇澳分院合作，從3月營運迄今，宜蘭已有250位病人轉檢受惠，今上午博愛舉辦啟用典禮，宣布正子影像中心正式啟用。
博愛醫院表示，過去東部低區醫療資源匱乏，東台灣僅花蓮慈濟設有正子檢查中心，宜蘭病人若有檢查需求，需赴台北或與花蓮慈院協調，跨縣市才能就醫，對病人及家屬來說身心都成負擔。
今年3月博愛醫院引進正子電腦斷層掃描儀，培訓醫療團隊後，與縣內其他大型醫院簽立醫療轉檢，從3月引進至今，已經協助縣內250名患者完成檢查，每月平均約30人受檢。
博愛醫院腫瘤醫學中心主任吳思遠表示，正子比X光攝影、電腦斷層及核磁共振造影等，能更早診斷出病變，清楚顯示癌細胞的分布狀況與區分良惡性，利於輔助臨床醫師進行治療前的評估、確立癌症分期，以及治療後追蹤療效與復發狀況。
該院副院長林志銘則說，癌症高居國人十大死因之首，面對癌症，病人與家屬需要比起一般疾病更專業的幫助，在地就醫除了免於舟車勞頓之苦，也能讓癌症的治療追蹤更完善，病人的健康也能更有保障。
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