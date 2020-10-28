聽新聞
test
0:00 / 0:00
中高齡及高齡就業促進專法 可望明年上路
因受到疫情影響，就業市場緊縮，原訂於今年5月1日上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」展緩實施，勞動部長許銘春今表示，日前已重新評估施行日期，26日已函報行政院，預計明年上路。
勞動部今在立院衛環委員會進行業務報告，有立委關心中高齡及高齡者就業促進法的上路期程。許銘春回應，考量國內疫情趨緩，勞動部也依景氣燈號等指標評估目前就業市場狀況後，26日已經函報行政院，可能於明年實施。
「中高齡者及高齡者就業促進法」新法亮點包括明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽定期契約、若雇主續用30%達法定退休資格的65歲以上勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的雇用獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言