中高齡及高齡就業促進專法 可望明年上路

因受到疫情影響，就業市場緊縮，原訂於今年5月1日上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」展緩實施，勞動部長許銘春今表示，日前已重新評估施行日期，26日已函報行政院，預計明年上路。

勞動部今在立院衛環委員會進行業務報告，有立委關心中高齡及高齡者就業促進法的上路期程。許銘春回應，考量國內疫情趨緩，勞動部也依景氣燈號等指標評估目前就業市場狀況後，26日已經函報行政院，可能於明年實施。

「中高齡者及高齡者就業促進法」新法亮點包括明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽定期契約、若雇主續用30%達法定退休資格的65歲以上勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的雇用獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元。