被盗肖像成台灣養肝丸之父 台灣換肝權威靠這招反制

家住新竹的年輕全職媽媽在「爆廢1公社」貼出一張照片，稱自己往年萬聖節都用買的解決小孩衣裝，每次都得花一筆費用，今年第一次花不到百元就完成了。她展示小孩穿上一根貼有凶宅出售廣告的紙製電線桿，打趣問大家：「有人要買房子嗎？還是要買電線桿？沒有的話....我晚一點再來問。

2020-10-28 11:02