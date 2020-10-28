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被盗肖像成台灣養肝丸之父 台灣換肝權威靠這招反制
國內3大換肝權威之一、中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓最近不肖業者遭盜用肖像，成了「台灣養肝丸之父」，賣起養肝丸，外科名醫被活生生改為17歲成名的傳奇中醫師，還在外開中醫診所，由於網站設在中國大陸，無法提告、申訴，氣得鄭隆賓今天出面澄清「我沒有賣養肝丸、沒開中醫診所」，並且拿著中國附醫中醫部「甘之飲」反制，呼籲國人不要吃來路不明的草藥、別相信不實的廣告，有疾病請就醫，並遵從醫囑正確用藥，才不會花錢又傷身。
國內肝臟移植3大權威「北伯皇、中隆賓、南肇隆」名號，三人都師承美國換肝權威史達哲 (Dr. Starzl)，師兄弟三人各有特色，其中鄭隆賓為現任中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長，執行破千例肝臟移植手術。
鄭隆賓說，他是因為病患詢問「醫師，你有在賣養肝丸？要怎麼吃？」發現遭不肖業者在一頁式網頁上遭盜用肖像，宣稱他17歲成了傳奇中醫師，賣起了藥肝丸，還P圖一家中醫診所的名稱成為「隆賓」中醫診所，經查該不實廣告的網頁在中國大陸設站，無法提告、申訴，他很生氣，特別提醒國人要特別注意，呼籲國人不要吃來路不明的草藥、別相信不實的廣告，
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