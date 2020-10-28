國產醫材獲好評 林口長庚醫院將智慧醫療導入臨床

為推廣本土醫材，林口長庚醫院今天現場展示多樣的智慧化國產醫材與輔助科技產品，將智慧醫療導入臨床，搭配國產醫材，可讓醫療手術更為精準，國產醫材也獲得醫師好評。

林口長庚醫院今天舉行「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域建置說明發表會」，為提供病人高品質的醫療服務，林口長庚醫院腦神經外科發展個人化智慧腦部脊椎導航系統和微創手術，可提升手術精準度、節省手術時間、減輕醫療人員負擔。

林口長庚醫院腦神經外科醫師吳杰才表示，以腦腫瘤治療為例，可利用醫療影像成像技術和3D列印技術，進行手術前模擬以規畫最佳手術路徑，同時將光學感應技術應用於手術導航系統中，更真實的呈現在腦內立體空間。

吳杰才說，將智慧醫療導入臨床能讓醫師更精準判斷病灶相對位置，以提升手術的精準度和安全性，醫療團隊也可用內視鏡進行腦部微創手術，降低手術風險與後遺症。

吳杰才解釋，今天展示的醫材皆已經獲得證照且經過臨床使用，在臨床上的表現不比國外產品差，甚至更好，他表示，現在的醫材多為進口，無法即時提出修改意見，而國產醫材因研發單位就在台灣，能參考醫師意見修改，合作更為密切。

神經血管手術則可透過螢光反應監測設備和超音波診斷儀，協助判斷病人的腦血流量，提供醫師對於病人手術預後成效評估。針對脊椎椎體壓迫性骨折，可搭配脊椎體成形設備治療，在患者椎體高度恢復、駝背矯正治療方面也成效顯著。

林口長庚醫院表示，世界各國皆致力於推動本土智慧醫材的研發與推廣，長庚紀念醫院與金屬工業研究發展中心合作，整合國產優良創新醫材，在林口長庚醫療尖端研究大樓的「擴增實境研究中心」建置「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域」。