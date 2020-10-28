延長產假至14周 勞部：恐不利育齡女性就業

針對多位民進黨、國民黨、民眾黨立委提案修正「性別平等工作法」第15條，將現行8周產假延長至14周或10周，勞動部長許銘春今表示，考量國內事業單位多數是中小型或微型企業，假設延長產假，可能影響事業單位雇用育齡女性的意願，反而產生不利女性就業等負面影響。

現行性別工作平等法第15條規定，雇主於女性受雇者分娩前後，應使其停止工作，給予產假8星期、受雇者妊娠期間，雇主應給予產檢假5日、受雇者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日，產檢假及陪產假期間，薪資照給。

國民黨委員洪孟楷說，過去20年，女性8星期產假規定都沒改變，對於女性工作權保障的條文與現實嚴重脫節，而女性勞工懷孕期間，可能也有安胎休養的需要，雖可依勞工請假規則請假，但併入傷病假計算，但傷病假1年只有30天，他主張產假不應該是傷病假，

國民黨立委江啟臣表示，今年死亡人口數已經高出出生人口1萬多人，人口成長已經死亡交叉，進入負成長，現在就已經是嚴重的國安問題，為了提高生育率，相關配套措施就很重要，如菲律賓、新加坡陪產假7天，比利時、瑞典10天，丹麥、英國多達20天，挪威更長達10周，讓配偶陪伴生產並分擔育兒工作，為跟上國際趨勢，他提案將現行5天陪產假延長至10天，除讓配偶能充分陪伴產婦，也能紓解產婦壓力，減少產後憂鬱症。

國民黨立委蔣萬安則指出，高達95.1％ILO(國際勞工組織)會員國的產假在8周以上，只有不到5%在8周以下，台灣僅8周，遠遠不夠。

許銘春報告時說明，考量國內事業單位多數為中小型或微型企業，若將產假延長，可能影響事業單位雇用育齡女性意願，反生不利其就業等負面效應，是否延長產假，建議考量勞資雙方權益，審慎評估。

另外，對於有委員提案放寬陪產假可指定配偶外1人、延長陪產假等，勞動部也僅回應應審慎評估，建議維持現行條文；至於新增有薪陪產檢假，勞動部解釋目前僅少數國家訂有陪產檢假，因涉勞雇權益及軍公教人員請假規定修正，還須審慎衡酌。