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商業司串連英語友善店家 台中草悟道萬聖節很歡樂

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部商業司將於10月31日上午11時30分至當日下午5時，在台中綠光計畫范特喜文創聚落舉行「穿梭草悟道 遇見英語角」英語友善店家體驗活動。 圖／商業司提供
經濟部商業司將於10月31日上午11時30分至當日下午5時，在台中綠光計畫范特喜文創聚落舉行「穿梭草悟道 遇見英語角」英語友善店家體驗活動。 圖／商業司提供

萬聖節還不知何處逛逛感受歡樂氣氛？經濟部商業司將於10月31日上午11時30分至當日下午5時，在台中綠光計畫范特喜文創聚落舉行「穿梭草悟道 遇見英語角」英語友善店家體驗活動。

商業司指出，當天不僅有街頭藝人表演、好逛的市集攤位、趣味有獎徵答，還有闖關集章換好禮活動，完成任務可兌換限量英語友善店家的人氣商品。

商業司表示，今年協助店家提升英語能力，協助店家將菜單或商品說明標示英語化、提升服務人員英語應對口說，台中的輔導店家有愚室實驗所、溪泉、BAGCOM STORE…等特色品牌，讓店家更有信心服務來訪的外籍旅客，有助於帶動業績成長。而這些英語友善店家分布在綠光計畫文創聚落、審計新村、美術園道。

商業司說，透過這次活動串聯起來，讓民眾可體驗英語店家魅力、好吃好逛之外，還可以拍文青美照，又能參加遊戲換禮物，收穫滿滿。

同時，商業司還指出，除了台中草悟綠園道一帶的店家外，今年在基隆環港地區、高雄鹽埕與花蓮三中商圈，均有店家參與輔導，資訊已集結在「英語友善店家地圖」。

文創 草悟道 街頭藝人

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