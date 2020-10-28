軟式術尿管擊碎「黑金剛」結石 雙腎結石也可一次清除

58歲吳姓男子因左腰痠痛、排尿困難等情況，到童綜合醫院泌尿科由許兆畬主任看診，經電腦斷層掃描檢查後確認患者左側上輸尿管結石併發腎積水與左腎多處結石，經左側硬式輸尿管鏡將輸尿管結石擊碎取出，但左腎仍有多顆頑固的結石，即使數次體外震波碎石術仍未取出，後來安排軟式輸尿管鏡碎石術，將約1公尺長可270度自由旋轉彎曲的輸尿管鏡從尿道進入、經過膀胱、輸尿管一直到腎臟後，發現在左腎裡有數顆長久累積所形成俗稱「黑金剛」的墨黑色堅硬結石，利用高能量雷射輕易的打碎結石，術後患者恢復良好，住院3天返家休養。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，尿路結石是常見但很困擾的疾病，台灣人大約每10人就有一位有結石，位置包括腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，治療方式分為保守性治療與手術治療，手術治療有有多種方式，如經皮腎臟取石手術、體外震波碎石和輸尿管鏡碎石術。經皮腎臟取石手術可用於大於2.5公分以上的腎結石，在後腰部經皮膚以導引細針扎入，配合軟細金屬導引線進入腎盞集尿系統，在腎臟鏡輔助下直接用碎石器械將結石打碎取出。雖然是直接有效率的取石，但需要全身麻醉、有傷口且為侵入性治療方式，如果在年紀大、多重疾病、心肺功能不佳或使用抗凝血劑者，都具有較高的手術風險。

0.5至2.0公分的腎結石和0.5至1公分的輸尿管結石，則適合使用體外震波碎石，非侵入性又無傷口，所以不用住院。但是碰到堅硬或長在腎臟中深處的結石就效果不佳，可能無法震碎，或即使震成碎片也排不出來。

許兆畬指出，輸尿管鏡碎石術，經不斷改良精進後，原本只能直進直出的硬式輸尿管鏡，現在演變為最新的軟式輸尿管鏡，自由彎曲角度靈活，軟鏡可深入腎臟各角落，可同時清除雙側腎臟多顆結石，精準找到結石後用雷射將結石打碎成細沙後排出體外。因從尿道進入沒有傷口、出血量極低、疼痛大幅減少，對於年紀大或有罹患其他疾病患者等，都是最好的手術選擇。