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婦人種田突痛到飆淚手無力 送醫檢查竟是肩膀肌肉斷裂
新竹縣1名65歲的陳姓婦人，因為平時會下田種菜，還會搬粗重的物品，長久以來卻忽視身體的痠痛警訊，日前照常上工時卻突然肩膀一陣劇痛，隨後竟發現左手抬不起來，嚇得趕緊就醫檢查，才驚見肩膀上的「旋轉肌」已經斷裂，不開刀治療恐怕以後左手會癱瘓，最後靠換人工關節才恢復手部功能。
據了解，這名陳姓婦人長期以來都有肩膀痠痛的問題，就醫經超音波檢查也確實發現有因長期勞動造成肌肉受傷，但因為婦人害怕開刀治療，所以長期置之不理，沒想到因傷害不斷累積，最終導致肌肉斷裂。
事發後，婦人的左手已經無法舉起，經核磁共振檢查發現肩膀的「筋」，即旋轉肌處，已經斷裂，需靠「逆轉式微創人工肩關節手術」才能夠醫治，同時輔以物理復健治療，婦人擔心以後再也舉不起手，才下定決心要開刀治療。
台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞則表示，旋轉肌是雙手雙手能舉起的主要力量，但卻會因過度使用導致退化、脆弱，加上骨刺摩擦後就容易產生斷裂，並發生所謂「假性癱瘓」，最好的治療作法是移植背部肌肉，或進行逆轉式微創人工肩關節手術。
黃鼎鈞說，逆轉式微創人工肩關節置換手術是目前主流，因為傷口不大、恢復期短，不僅能幫助旋轉肌受損，還可以用在肩膀肱骨嚴重粉碎性骨折的病患，已經慢慢取代傳統式的人工肩關節手術，但最重要得還是術後，病患要積極配合醫師做物理治療，以期在手術部位沾粘之前，儘量恢復功能，達到手術的最大效益。
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