拍照判斷腦中風只要3分鐘 台大新技術準確率9成

腦中風是各國人口主要死因之一，台灣大學機械工程系教授蕭浩明教授結合動態影像分析、AI演算模型等技術，開發全球第一套「腦中風快篩」創新影像技術，今發表研究成果。團隊表示，民眾上傳頸部照片，花3到5分鐘就可獲得心律、頸動脈狹窄、心律不整等資訊，在家就能掌握使用者疾病狀況，準確率達九成。

蕭浩明表示，頸動脈狹窄是腦中風先期指標之一，它的狹窄程度會造成血流動力學改變，進而反映於體表脈動。

團隊利用專利動態影像分析，突顯人眼無法辨視的細微體表脈動，受測者只需使用一般相機拍攝頸部影片30秒，系統便會自動將影片上傳至雲端以進行計算分析，整套流程僅只需3到5分鐘，受測者可立即收到風險評估報告，包括頸動脈狹窄與心律不整等資訊。

蕭浩明說，這項技術可提供一般民眾居家檢測，進一步前往醫院診斷或治療，及早發現腦中風可能，達成「隨時隨地進行疾病檢測」的目標。

頸動脈超音波是目前腦中風診斷的黃金標準之一，但此類型設備有賴專業醫事人員之操作與判讀。台大研究團隊表示，他們已與台大醫院心血管中心長期合作5年，並累積超過500筆臨床案例，與醫院頸動脈超音波檢測結果比對，技術準確率可達九成。

團隊表示，他們獲科技部108年度價創計畫補助，開發此項創新影像技術，產品獨步全球，去年6月進一步成立新創公司「博想醫學科技」，研究成果已獲得國內外多家創投公司青睞，產學效益豐碩。

這項技術獲今年未來科技獎，在國際獎項方面，也獲2019年美國International Design Awards（IDA）國際設計獎「銀獎」肯定。