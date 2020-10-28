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鋼軌焊接處裂19公分！ 台鐵曝苦衷：斷軌無法完全避免

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供
今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供

台鐵成功站斷軌44公分爭議尚未平息，今天上午7時31分新市-永康間鋼軌又出現裂縫，延誤行車時間兩個半小時。台鐵局說，鋁熱劑焊接處量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於上午10時01分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定緊急處置，全線恢復雙向正常行車。今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

台鐵局說，上午3709次區間車司機員於7時31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，台鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10時01分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

台鐵局說，已針對本案進行專案調查檢討，將於確認細節及釐清原因後，儘速對外說明。

對於今天又是司機員通報才發現裂縫，跟成功站斷軌案類似，台鐵局說鋼軌並不是慢慢地斷裂，金屬受到撞擊會是突然、瞬間斷裂，瞬間撞擊聲音很大，吸引司機注意，於是通報調度員，調度員就通知路線封鎖，其餘列車經過該段採慢行30公里。目前以臨時措施固定，比較脆弱但是是安全的，晚間就會進行換軌。

台鐵局說，裂縫常常是突然出現只能不斷檢查，事前都會有探測，但只能降低頻率，但不可能百分之百預防。目前每周一會步行或是以工程維修車座巡查，周二到周日轄區人員會隨乘機車巡查，坐火車感受到哪邊有震動就會做通報，每年也會有超音波探傷檢驗，定期追蹤。

至於未來會提高檢查頻率嗎？台鐵局說，五年來斷軌次數13次，跟國外比並沒有比較高，會盡量降低。這樣的檢查頻率是足夠的，但有能力會希望提升，還有採購更先進儀器，看怎麼提高檢驗能量，讓頻率也下降。

今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供
今天台鐵新市-永康間鋼軌出現19公分裂縫。圖／台鐵局提供

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