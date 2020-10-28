疫情衝擊明年機場營收 民航作業基金舉債300億

受到新冠肺炎影響，國門遲未開放，桃園國際機場人煙稀少，機場收入銳減。不過根據桃機公司估計，明年預估機場旅客服務人數4284萬，收入達112億，觀光發展基金中機場服務費可拿到46.38億。對此，立委質疑過於樂觀。交通部長林佳龍說，會再做評估調整。民航局長、桃機代理董事長林國顯說，民航事業作業基金將舉債300億，桃機則以短借方式因應第三跑道興建。

立法院交通委員會今就交通部民航局及桃園國際機場預算進行質詢。根據桃機估計，明年機場旅客服務預估4284萬6647人次，較上年度預算數4908萬927人次，減少623萬4280人次，減幅12%；航空器服務則預計有23萬3750架次，較上年度預算數26萬7000架次減少3萬3250架次，減幅12%，皆是受薪冠肺炎影響。

至於營業收支及損益，桃機預估明年度總收入達201億2082萬，較上年度預算數228億5521萬減少27億3438萬，約11.96%，同樣是疫情所致運量下滑，所以降落費、機場服務費和權利金減少。預計營業總支出147億3835萬，較上年度預算減少2億9928萬，主因是土地租金依公告地價調整編列、按收入提撥機場回饋金及噪音防制費減少所致。稅前淨利53億8247萬，稅後淨利43億597萬。

立委李昆澤說，安心旅遊暫時穩住局面，第二階段是更殘酷現實，針對機場運作還有觀光發展基金對人數預估過於樂觀，將來二至三年會面對嚴峻考驗，國際航空運輸協會評估到2024年之後才有辦法恢復到2019國際航空運輸狀況，美國傳染病首席專家也說2021年中前要過正常生活很困難，近幾年仍遭受嚴峻疫情衝擊。對於機場收入跟相關旅客評估都跟實際落差太大，桃機是營運單位需要自負盈虧，相關預算編列會造成黑洞。

李昆澤表示，去年4到9月共有2445萬6655人，今年同期只有41萬1332人，只剩1.68%，今年國內航線最好情況也不到四成。去年台灣全部機場旅客數達7215萬7443人，今年1到9月只有1604萬8746人，運量僅剩22.24%，其中桃機部分從全年4868萬9372人降到716萬2627人，運量僅剩14.71%；另外高雄機場跟松山機場則各剩21.03跟37.37%。

李昆澤說，去年機場服務費，佔觀光發展基金收入九成，今年旅客數量全部低於四成，基金將短收六成以上。明年預估觀光發展基金總收入達74億1643萬，機場服務費收入預估66億5906萬佔總收入89.79%。可是目前全國總運量只剩20到25%，粗估收入可能只有15億元。觀光發展基金缺口高達百億元，預計總支出77億5795萬2000元，明年度支出不只基本面，疫情持續預算要增加，收入還會往下跌，交通部應該有相對應計畫，當對明年預估過於樂觀就是「欺騙自己，也欺騙社會大眾」

林國顯說，目前還有民航作業基金可以支應，但因為收入銳減，目前已跟財政部報告，明年民航作業基金將舉債300億元，機場部分將以短借方式借款因應第三跑道興建。

林佳龍說，一方面尋求行政院撥補，之前因為振興紓困特別預算有部分用到觀光基金。同時規劃舉債，觀光發展基金未來還是有些收入，會同步進行。觀光局在評估借款，也會跟行政院召開會議，先前主計單位有抓60億，詳細數字觀光局仍在評估，會嚴謹進行。