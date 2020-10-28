國道3年爆胎近千件 交通部11月推國道免費車輛安檢

國道車速快，爆胎、車輪脫落，往往釀成嚴重交通事故；根據交通部道安會統計，爆胎、車輪脫落近五年來，都名列國道交通事故十大肇事原因，近三年來，因車輪脫落或爆胎事故件數總計995件、造成340人傷亡。

為了防止類似事件一再發生，交通部和台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司合作，推出「2020行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」，總計分兩大時段，一為11月2日至4日每日上午10時至下午4時，於國道一號北上的湖口服務區協助車輛安檢。此外，11月4日至6日同時段，則是國道三號的東山服務區內，提供免費車輛安檢。

道安會表示，檢查內容包括輪胎胎紋、胎壓、外部燈光、三油三水等項目，也提供駕駛朋友對車輛使用的相關諮詢。且安檢車輛不限品牌、車種，包括叫車、卡車、巴士等都可以，但國道客運除外。

道安會表示，現場同時也設有交通部公路總局新竹區監理所及嘉義區監理所設置行動監理站，提供監理業務諮詢服務及交通安全宣導，民眾可以順便辦理監理相關諮詢服務。

裕益汽車董事長游浩乙表示，免費車輛安檢服務已推行多年，過去確實曾在檢查過程中發現車輛有嚴重瑕疵，當場就告知駕駛人應盡快緊急處理；印象最深刻的就是輪胎問題最常見。

道安會說，去年安檢車輛超過1150輛，今年目標是超過千輛，另也再次呼籲駕駛朋友上路前應做好行車安全檢查，確保車況良好，亦須評估自身狀況，切勿疲勞駕駛，以免發生意外。