扮一根凶宅電線桿變萬聖節最萌 巧手媽問：有人要買房嗎？

家裡有小孩的家長們，每年每到十月便是一場競爭激烈的手藝賽。隨著萬聖節的腳步愈來愈近，有名年輕全職媽媽秀出今年的萬聖節作品，在小孩模特兒的展示下，笑翻網友。

一名家住新竹的年輕辣媽在「爆廢1公社」貼出一張照片，稱自己往年萬聖節都用買的解決小孩衣裝，每次都得花一筆費用，今年第一次花不到百元就完成了。她展示小孩穿上一根貼有凶宅出售廣告的紙製電線桿，打趣問大家：「有人要買房子嗎？還是要買電線桿？沒有的話....我晚一點再來問。」

照片中可見，一根電線杆矗立在房間內，上頭貼有一張黃色「凶宅」廣告，寫著：「凶宅，巨城旁，168坪，每坪1.6萬」，網友見圖大讚辣媽太有才，「這個贏了！」但有不少人也貼出萬聖節的電線桿造型，還稱這造型不僅實惠、穿脫方便，還可以讓孩子的背打直，預防駝背。

有網友說，不僅對小孩的萬聖節造型感到吸睛，還很認真地看起廣告內容了。有網友問：「真有凶宅要賣嗎？新竹那裡？我想看」，還有人問為何不賣豪宅賣凶宅啊？在網路引發熱烈迴響，截稿為止已有一萬多人按讚。有人還問媽媽有付兒子薪水嗎，大讚「好一個人型招牌，妳給的薪資夠嗎？有沒有勞健保？」

對於每年都要這樣忙上一回的家長們，有網友說：「想起以前的超級變變變，萬聖節就該這樣鬧啊，比扮帥扮美的好玩多了」，還有人考慮到它的「實用功能」，問：「可以整個柱子搬走嗎」、「這造型最怕小狗尿尿」、「請注意浪浪會來」。