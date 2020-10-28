恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「莫拉菲」在越南東方海面，上午登陸越南中部，將重創越南。菲律賓東方海域的「熱帶擾動」已增強為「熱帶低壓」，朝菲律賓中部前進，今日將發展成第19號颱風「天鵝」。

吳德榮說，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，天鵝颱風將通過菲律賓中部，進入南海；下周二晚間將在越南東方海面，可見其模擬路徑與「莫拉菲」大同小異；也因距離遙遠，對台無影響。

吳德榮也提醒，下周二另有「熱帶擾動」在菲律賓東方海域發展，其未來動向更值得關注。

吳德榮表示，今日西半部為晴時多雲，白天舒適微熱，早晚偏涼；日夜溫差大。東半部雲量稍增，北海岸、北部山區及東北部，有局部短暫雨的機率。今日各地區平地氣溫如下：北部20至29度、中部20至34度、南部21至33度、東部20至30度。

吳德榮表示，明天至周五上午，台灣附近東北風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園轉多雲；背風面新竹以南仍為晴時多雲；明日冷空氣開始南下、周五最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦略下降。

吳德榮說，周五下午起至下周一(2日)天氣轉乾，各地恢復晴朗穩定；周六(31日)晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右，周六白天起至下周一，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為「秋高氣爽」的天氣。下周一晚、下周二(3日)東北風增強、北台再轉濕涼；大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。