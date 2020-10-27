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東北風增強要變天了！ 周三中南部白天33度 周六清晨18度

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導
要變天降溫了，早出晚歸的民眾要注意氣溫變化，適時添加衣物以免著涼。本報資料照片
要變天降溫了，早出晚歸的民眾要注意氣溫變化，適時添加衣物以免著涼。本報資料照片

要變天降溫了，早出晚歸的民眾要注意氣溫變化，適時添加衣物以免著涼。

中央氣象局今天指出，明天（28日）晚起東北風稍增強，北部及東半部降雨機率增高，周五下半天起漸轉乾，但各地轉涼，周五晚至周六清晨，台南以北及東半部地區低溫18至21度，沿海、空曠地區及近山區氣溫可能會更低一些，民眾要注意保暖。

氣象局表示，今天（27日）各地大多為多雲到晴的天氣，清晨各地低溫21至24度，白天高溫都在27度以上，中南部地區達31至33度，短袖紛紛出籠。

但天氣要變了。氣象局說，明天白天是秋高氣爽的天氣，僅東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區偶有零星雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚起東北風稍增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他仍是多雲到晴。

氣溫方面，明天清晨低溫在21至24度間，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25、26度，其他地區高溫都在28度以上，中南部更可達31至33度，相當溫暖，日夜溫差大。

周四（29日）至周六（31日）清晨東北風影響，北部及東半部局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，周四至周五上半天水氣較多，周五下半天起漸轉乾涼，周五晚至周六清晨，台南以北及東半部地區低溫僅18至21度，高屏也只有22、23度，沿海、空曠地區及近山區氣溫可能會更低一些。

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