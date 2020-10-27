源自都市傳說「幽靈船」 盜火劇團 「幽靈晚餐」開動

1995年的台中衛爾康西餐廳大火，造成64人不幸喪生火場，沒多久當地便流傳一則都市傳說，當地知名廣場停著一艘幽靈船，載滿100條人命才會離去。盜火劇團以此都市傳說為主題發想，發展出戲劇「幽靈晚餐」，獲首屆廣藝基金會「金創獎」作品，將於桃園廣藝廳、台南新營文化中心兩地演出。

「幽靈晚餐」描述劇中四位十年未見的老同學，過去皆是「十木戲劇社」的社員，因為一封神祕的邀請函來到早已廢棄的西餐廳中，談笑之中發現身處的餐廳有些不對勁，時間和記憶的錯位讓他們陷入迷惘之中。十年後的重逢揭開了埋藏許久的祕密，而著他們未來的命運，正在餐廳外悄悄地迎接他們。

盜火劇團團長兼本戲編劇劉天涯表示，「幽靈晚餐」創作概念源於一場在台中因餐廳大火而流傳許久的都市傳說「幽靈船」，以及回到福島災後現場的「Retrace Our Steps」攝影創作計畫，兩者隱含人類命運的意象，讓她開始思考生存的現況，以懸疑推理的「幽靈晚餐」直探人性幽微之惡，並採「密室逃脫」遊戲方式，讓觀眾身歷劇中角色的心境，在懸疑的氛圍中，與劇中人一起探索迷團。

因應本次的戲劇，盜火劇團更推出「逃出夢魘」桌遊，屬於陣營遊戲，以相同的餐廳為背景，玩家必須在互不知曉身分的情況下，逃脫出口或阻擾逃生，承襲戲劇中一貫的懸疑氛圍，讓觀眾親自體會謊言與選擇，也考驗著遊戲者的人性。劉天涯表示，希望藉由戲劇與遊戲探討人性、明白善惡的分界，也期待透過發展懸疑類型的戲劇，挑戰自我創作能力，為藝文帶來新的嘗試。

●「幽靈晚餐」將於11月5日於桃園廣藝廳舉行首演，並於21日在台南藝術節新營文化中心演藝廳首度正式售票演出。