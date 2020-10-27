全台失智症大調查 逾半數認為失智等同正常老化

台灣失智症協會今公布「2020全台失智症大調查」，台灣九成的民眾都聽過失智症，但卻有五成二的民眾，認為失智症等於正常老化，不曉得失智症是一種疾病，也只有鮮少的民眾知道失智症會出現性格轉變、判斷力變差的失智症徵兆，顯示國人對於失智症的認識仍待加強。

全台失智症患者已經超過29萬人，每年以1.7萬人的速度增加，台灣失智症協會針對全台22縣市、1470名18歲以上民眾進行電訪，了解民眾對於失智症識能、預防策略與友善態度等三大面向認知，其調查結果今天公布。

調查顯示，台灣民眾對失智症的識能有高達92.6％聽過失智症，但仍有52%的民眾不知道失智症乃疾病症候群，而仍有「失智症是正常老化」的錯誤觀念。

今年的調查結果若和2017年失智症大調查相比，有聽過失智症的人上升了3.1％、同意「失智症情況是正常老化」的同意程度下降了3.0％，顯示國人對於失智症，有些許進步，但仍待加強。

民眾對於失智症的認識僅有簡單的認識，從受訪者的回應發現，大多數的受訪者僅知道失智症患者，會出現語言表達困難，容易把東西放置到不恰當的位置，無法完成熟悉的事物等，對於進一步的症狀，如失智症患者判斷力會變差、性格轉變等重要症狀，大多不知。

對於失智症的預防，民眾大多知道可以透過運動、保護聽力降低失智症的風險，僅三成一的民眾知道地中海飲食也能降低失智機率；台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，調查中還顯示，民眾雖然知道運動、保護聽力可以降低失智症風險，但大多都沒辦法做到。

另外，調查也發現，家有失智者的家屬不僅對於失智者較友善，也比較願意告訴他人家人罹患失智症，更同意失智者不只要家人照顧，更要帶出門。湯麗玉呼籲，家屬應分享自身經驗、成為失智友善種子，讓周遭的人更加認識失智症並友善對待失智者。