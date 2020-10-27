堪比國際機場 彰化戰備跑道首獲金路獎

交通部今舉辦第21屆金路獎頒獎典禮，總計47個機關、4個廠商獲獎。其中高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。

全長約2.7公里的國一彰化戰備跑道(彰化-員林)，四周地形平坦沒有明顯起伏，也沒有高樓阻擋，是空房戰略重要的備援跑道，1978年完成後，首度有軍機試驗起降；此外，2007年、2019年也曾因演習有戰機起降。

高公局中工處斗南工務段段長黃紹翔表示，高路公路車流量大，只能趁著夜間，也就是晚間8時至隔日清晨6時進行養護，且還要在上班時間前恢復交通，否則就會造成交通壅塞，也因為施工時間短，導致養護難度較高。

由於該路段要作為戰備跑道，黃紹翔說，因此瀝青使用的材質要更耐磨，且護欄還加裝ＬＥＤ燈導引、活動式護欄，方便拆卸。