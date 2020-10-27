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堪比國際機場 彰化戰備跑道首獲金路獎

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。圖／高公局提供
高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。圖／高公局提供

交通部今舉辦第21屆金路獎頒獎典禮，總計47個機關、4個廠商獲獎。其中高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。

全長約2.7公里的國一彰化戰備跑道(彰化-員林)，四周地形平坦沒有明顯起伏，也沒有高樓阻擋，是空房戰略重要的備援跑道，1978年完成後，首度有軍機試驗起降；此外，2007年、2019年也曾因演習有戰機起降。

高公局中工處斗南工務段段長黃紹翔表示，高路公路車流量大，只能趁著夜間，也就是晚間8時至隔日清晨6時進行養護，且還要在上班時間前恢復交通，否則就會造成交通壅塞，也因為施工時間短，導致養護難度較高。

由於該路段要作為戰備跑道，黃紹翔說，因此瀝青使用的材質要更耐磨，且護欄還加裝ＬＥＤ燈導引、活動式護欄，方便拆卸。

戰備道最重要的就是要配合軍方演習或是任務需求，需要在接獲軍方通知後6小時內，讓道路達到可以讓戰機起降的標準，包括兩邊護欄移除、交通維持等，去年漢光演習時，就曾被拿來當作戰備跑道實際演練，這也顯示彰化戰備跑道路面品質足堪國際機場跑道，也是此次能獲獎的原因。

高公局中工處斗南工務段段長黃紹翔。記者邱瓊玉／攝影
高公局中工處斗南工務段段長黃紹翔。記者邱瓊玉／攝影
高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。圖／高公局提供
高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，這也是戰備跑道首度獲得金路獎。圖／高公局提供

漢光演習 戰機 機場

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