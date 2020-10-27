安心旅遊補助加碼？ 旅行業：不如先做好觀光基礎建設

政府安心旅遊補助十月底結束，不少旅宿業者呼籲政府加碼，但雄獅旅行社認為，旅遊補助是否持續，對於民眾的旅遊意願影響並不大，政府應該要做的，是把國內觀光基礎建設做好。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，政府紓困3.0計劃中，針對觀光業的薪資補助僅至九月底為止，而安心旅遊補助也將告一段落，但政府與其有錢進一步加碼補助，不如把經費拿來加強國內觀光基礎建設。

游國珍指出，台灣民眾每年出國旅遊花費的規模達到八千億元，而今年受疫情影響無法出國，這些消費力在台灣還是要找到出口，因此必須要提升旅遊品質，才能加強國人的旅遊意願。

游國珍就說，今年仍持續參加ITF旅展，不是為了衝刺業績，而是要宣示對於營運與國內旅遊的信心，雄獅不但是全場展出規模最大的業者，還將線上線下虛實通路整合，並積極配合政府的旅遊發展政策，將旅行社轉型成為「旅遊生活產業」。

游國珍表示，往年ITF旅展都是以銷售海外旅遊商品為主，今年受到疫情影響，國際間邊境封鎖無法出國旅遊，旅行社受到前所未有的挑戰，因此集結國內食、宿、遊、購、行等多方元件，掌握鐵路、公路、飛機、遊輪等大交通資源，希望讓旅遊品質與豐富程度進一步提升。