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搶國旅商機 北市規劃夜間觀光推出聯名雞尾酒

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為搶國旅商機，台北市觀光傳播局推廣夜間觀光，首度開發夜間性旅遊商品。圖／北市觀光傳播局提供
為搶國旅商機，台北市觀光傳播局推廣夜間觀光，首度開發夜間性旅遊商品。圖／北市觀光傳播局提供

為搶國旅商機，台北市觀光傳播局推廣夜間觀光，首度開發夜間性旅遊商品。並與WAT雞尾酒專賣店合作，以「台北特調x yeah 玩台北」為主題，推出聯名款「台北文山騷兒」、「台北艋希多」雞尾酒，要推廣台北不夜城的特色旅遊。

觀光傳播局長劉奕霆表示，台北有什麼好玩？除白天逛古蹟、大稻埕百年風華都市樣貌、爬象山欣賞城市風景外，夜晚的台北市，不僅有夜間燈光造景，還有米其林及庶民美食、24小時書店、酒吧、夜間咖啡、沉浸式體驗或藝文展演等，北市府推出夜間旅遊商品，要開啟充滿想像的「夜遊台北」模式。

觀傳局表示，北市府這次也與WAT雞尾酒專賣店合作，推出獨家聯名款「台北文山騷兒」、「台北艋希多」瓶裝雞尾酒，並融入台北城市元素，選擇在地特色的「文山包種茶」、「萬華青草茶」等，酒標設計也融入TAIPEI以及貓空貓纜、青草224巷意象，開創出最適合走在台北街頭喝的瓶裝雞尾酒。

劉奕霆表示，入夜後的台北，好玩賞景景點非常多，包括陽明山、西門町、大稻埕、貓空、象山以及信義區等，不僅台北旅遊能暢玩一整個深夜，也希望透過與WAT雞尾酒專賣店合作，讓大家「品嘗」到不一樣的台北風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 大稻埕 觀傳局

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