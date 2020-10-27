小一學生罹患注意力不足過動症 治療後當選模範兒童

就讀小一的小安父母離異、家中發生變故，因此由社工單位安排寄養家庭照顧，雖然小安在寄養家庭中適應狀況正常，但他在學校常上課很不專心，常起身任意走動，且因活動量過大、個性衝動易怒，總是和同學吵架，小安也因此覺得在學校挫折很多、不想上學。

在班導師建議下，寄養媽媽帶著小安到兒童青少年身心科門診求診，經醫師問診及安排心理評估後，確認小安罹患注意力不足過動症，在接受藥物及心理治療後，他終於可專心上課且和同學和睦相處，改善後的小安變得樂於助人、學習成績也進步許多，還當選這學期模範兒童，讓寄養媽媽為他感到驕傲。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師林岱岳表示，注意力不足過動症是好發在學齡兒童的神經心理疾病，約有近10%孩童可能罹患此病，發生原因目前不明，但有研究顯示，如果兒童從小未能處在穩定的教養環境，或主要照顧者的教養能力較為不足，都會是造成發病的危險因子。

想要幫助孩子提升專注力，林岱岳建議家長可掌握下列技巧：1.選擇孩童有興趣的遊戲或玩具，可讓孩子維持較長的注意力。2.孩子進行活動時，要移除環境中易分心的事物，例如電視、平板、漫畫、零食等，以利孩子專注活動。3.一次只專注一項活動，孩子專注時不要打擾。4.漸進式的練習專注力，如果孩子只能專注5分鐘，就將目標設定在7分鐘，並且耐心引導及鼓勵。5.圖像及實物比文字更容易讓孩子專注並理解內容。

林岱岳建議，如果孩子有注意力不足過動症的狀況時，可到兒童青少年身心科門診，由專業醫療團隊為孩子進行完整評估與治療，幫助孩童大幅改善疾病造成的行為，重新找到上學的樂趣。