疫情衝擊...心路捐款掉2成 小S豪氣捐100萬

受疫情衝擊，心路基金會今年中小企業捐款下滑2成、缺口達4000萬元。心路今舉辦歲末募款記者會，年度愛心大使小S出席，更當場豪氣捐贈100萬，呼籲社會大眾一起響應。

心路基金會執行長張玲表示，心路在全台有32個據點，每年服務6000個心智障礙者家庭，進行0到6歲兒童的早療服務或18歲以上的成人服務。

張玲說，今年受疫情影響，中小企業捐款至今下滑兩成，缺口達4000萬，許多計畫被迫暫停，但心路堅持庇護工場員工不減薪、不減班，這段期間加強員工們的工作技能、體適能等，社工也做家訪，希望在不平靜的環境下，讓服務對象都還能有穩定的生活。

除了小S站台，在心路基金會接受早療的哆啦今也與媽媽一同現身。哆啦媽媽說，哆啦出生時就被篩檢出罹患脊髓性肌肉萎縮症，接近1歲時發病，就一個寶貝的哆啦媽媽，原本生活封閉，少跟外界接觸，頂多帶著哆啦在社區玩耍，但哆啦無法靠自己的力量坐穩、站立，跟社區小朋友互動始終有距離，難以融入。

哆啦媽媽說，由於她只會騎車，因此選擇離家相對近的心路，哆啦進到心路後，最大的改變是人際互動，不但笑容變多，話也變多，「現在在學校（指心路）甚至是大姐頭了！」她期盼孩子將來在人生道路上可以受到公平對待，不要因為哆啦有特殊需求，就被排擠、孤立，希望大家能多包容不一樣的人。