快訊

曝袁惟仁跌倒撞頭原因 二姊：昏迷指數從3進步到6~7

新莊重大車禍！轎車擦撞5車 6人送醫1人無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾三成上班族發生中風不會處理 記FAST口訣減失能風險

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
衛生福利部雙和醫院預防暨社區醫學部主任陳龍呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。圖／台灣腦中風學會提供
衛生福利部雙和醫院預防暨社區醫學部主任陳龍呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。圖／台灣腦中風學會提供

據「腦中風健康識能推廣試辦計畫」研究發現，企業職場工作者面對急性腦中風情況發生時，三成以上表示難以立即做出處置，衛生福利部雙和醫院預防暨社區醫學部主任陳龍呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。

該計劃由國健署委託台北醫學大學林立峯助理教授團隊執行，擇定企業員工對象特徵包含工作時程不固定、時常外食及應酬，生活習慣作息不規律、工作型態屬於責任制及業績導向、工作壓力大及高度精神緊張，了解職場員工對於「腦中風健康識能」的認知而進行調查。

計畫發現，88.4％上班族認為在日常生活中獲取腦中風相關資訊是容易的；但28.6%表示在理解腦中風相關書面及口語資訊上是有困難；而對於判斷腦中風相關資訊的正確性也有五成認為困難；而面對急性腦中風情況發生時，31.7%上班族表示難以立即做出處置。

據衛生福利部108年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第4位，死亡人數超過1.2萬人，中風對國人健康衝擊甚鉅，且中風造成失能的後遺症，是我國成人殘障的主因之一。

國健署副署長賈淑麗也提醒，「每4人中就有1人發生中風。」要掌握以下333健康守則，就能夠減少腦中風急性發作的風險；民眾若發現有小中風的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

若發現有高血壓、高血糖、高血脂問題，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，不可任意停藥或增減用藥的劑量；記住不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒；保持定期測量血壓、適度規律運動(1天至少運動30分鐘)及善加利用國民健康署提供40歲以上國人成人預防保健服務。

腦中風 上班族

延伸閱讀

移工中風一度命危 台灣醫療搶救80天幫他可以走路回家

每天10名慢性病患因腦中風喪命 僅3成能辨別徵兆

做不到「這三件事」當心腦中風 快撥119

中風恐引發失智症 新指標可預測風險

相關新聞

戶政系統當機 麥寮夫妻離婚卡關19小時今早各奔自由

全國戶政系統昨天大當機，導致基層戶政人員辦公受阻，準備辦理戶政業務的民眾也苦等多時仍等不到修復，只好今天再來。雲林縣民政...

台鐵斷軌事件要咎責 林佳龍：台鐵局長說「會負責」

台鐵台中成功站斷軌事件爭議不斷，交通部強調會以二個星期來進行調查，之後一個星期來檢討，「重新懲處」。交通部長林佳龍今下午...

小一學生罹患注意力不足過動症 治療後當選模範兒童

就讀小一的小安父母離異、家中發生變故，因此由社工單位安排寄養家庭照顧，雖然小安在寄養家庭中適應狀況正常，但他在學校常上課...

疫情衝擊...心路捐款掉2成 小S豪氣捐100萬

受疫情衝擊，心路基金會今年中小企業捐款下滑2成、缺口達4000萬元。心路今舉辦歲末募款記者會，年度愛心大使小S出席，更當...

逾三成上班族發生中風不會處理 記FAST口訣減失能風險

據「腦中風健康識能推廣試辦計畫」研究發現，企業職場工作者面對急性腦中風情況發生時，三成以上表示難以立即做出處置，衛生福利...

移工中風一度命危 台灣醫療搶救80天幫他可以走路回家

38歲菲籍男移工3個多月前上班突然腦中風倒地昏迷，他一度命危，苗栗縣頭份市為恭醫院啟動腦中風急救小組，黃金3小時內給予血...

在家無時無刻都可以練！網友公認10大「居家健身神器」揭曉

近年來全台吹起一陣運動風，不只越來越多人下班後喜歡上健身房、國民運動中心，平時甚至會幫自己添購一些運動用品，天氣不好或是不想出門的時候，在家也可以讓運動的好習慣持續不間斷。

林口2例本土登革熱 環保署籲加強清理社區

衛福部疾管署昨公布新增2例本土登革熱病例，皆居住於新北市林口區，平時活動地以住家和中湖里工作地為主，由於該工作地與10月...

民間版「安心遊」500元補助今上線 林佳龍：樂觀其成

中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，截至今天為止，已有近400家業者參與，預計號召全台500家旅宿業者提供5...

產業可利用350萬筆死者健保資料 限健康相關目的

健保署今舉行「健保資料人工智慧應用研討會」，廣達電腦董事長林百里出席，廣達協助健保署建置的智慧醫療平台亦備受外界矚目。健...

數秒即可預測新冠重症 健保大數據參與跨國研究有成

全球新冠肺炎確診個案已突破四千萬，有些國家單日內確診人數就破萬人，基準辨識重症患者是妥善分配有限醫療資源的第一步。台灣無...

花蓮金門兩地包機推觀光 遊客讚很省時方便

花蓮縣政府為拓展客源，與金門縣政府合作互送客源，推出花蓮—金門包機，今天首批184名金門遊客抵達花蓮，將到清水斷崖、太魯...

熱門新聞

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。