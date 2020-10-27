移工中風一度命危 台灣醫療搶救80天幫他可以走路回家

38歲菲籍男移工3個多月前上班突然腦中風倒地昏迷，他一度命危，苗栗縣頭份市為恭醫院啟動腦中風急救小組，黃金3小時內給予血栓溶解劑治療，搶救80天，醫療費用28萬多元，僅有輕度語言障礙，清醒而且行動自如回家。

10月29日世界中風日前夕，為恭醫院神經內科主任朱清華今天發表病例，菲籍移工在工作場地突然失去意識倒地，到院昏迷指數8分，無法言語、雙眼一直看向左側，右側肢體完全無法動，懷疑左側大血管腦中風，腦中風急救小組電腦斷層頭部沒有出血，給予血栓溶解劑治療。

病人轉入加護病房插管治療，一度病危，左側瞳孔放大，昏迷指數掉至6分，同時發現心臟早期衰竭，有心臟病家族史，經內科治療脫離危險期，拔管成功，由中風後期復健照護計畫後續復健治療，經過80天治療後，清醒而且行動自如，僅有輕度語言障礙，醫療費用28萬多元，除了健保給付外，自付2萬4000元出院。

朱清華說，腦中風先進治療除了血栓溶解劑，合併動脈取栓，可以讓中風癱瘓病人，提升3到5成可以走路出院，免除終身癱瘓，原本黃金3小時治療延長到前循環8小時，後循環24小時內，都還有辦法拯救，動脈取栓後，雖然無法避免腦中風大血管阻塞14%的死亡的風險，可以由原本26%死亡率下降一半。