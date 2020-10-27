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林口2例本土登革熱 環保署籲加強清理社區

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新北市環保局於林口區病例里周邊進行環境消毒作業。圖／環保署提供
新北市環保局於林口區病例里周邊進行環境消毒作業。圖／環保署提供

衛福部疾管署昨公布新增2例本土登革熱病例，皆居住於新北市林口區，平時活動地以住家和中湖里工作地為主，由於該工作地與10月19日公布的中湖里個案住家相近，且周邊遍布菜園，環保署呼籲民眾注意菜園的儲水桶應加蓋、或以細紗網包覆，阻絕登革熱傳播。

針對林口區零星病例發生，環保署說，新北市環保局已動員加強林口區南勢里、中湖里清除孳生源及化學防治噴藥，統計自109年10月16日起共動員106人次，清除1927個積水容器，清除垃圾4.7公噸，以降低病媒蚊密度。

國內今年迄今累計68例登革熱本土病例，48例居住新北市（三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區、樹林區各1例及林口區3例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例），目前新北市三峽區本土群聚病例經過防治近2個月，疫情已獲得控制。

近日北部氣候轉涼，降雨仍多適合病媒蚊生長，且近期林口區有零星本土病例發生，新北市環保局10月16日起清除孳生源，動員106人次、清除1927個積水容器、共4.7噸垃圾，另病例里環境消毒防治，共動員96人次，使用56台機具、8台水車、4台高壓沖洗車加強環境噴藥消毒工作。

環保署提醒，目前東南亞國家登革熱疫情仍然嚴峻，截至10月2日新加坡確診病例已達3萬721例，且其病例數為歷年同期最高，民眾仍要慎防境外移入病例小心因應，並主動清理社區環境，務必減少積水容器，確實「巡、倒、清、刷」工作。

林口 登革熱

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