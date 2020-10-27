民間版「安心遊」500元補助今上線 林佳龍：樂觀其成

中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，截至今天為止，已有近400家業者參與，預計號召全台500家旅宿業者提供500元優惠，來維持國旅熱度。中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，若政府及業者各出500元，帶動的乘數效益可達政府出資的14倍，呼籲中央可以再投40億元推安心旅遊補助2.0，每人補助500元，剩餘的500元由業者自行吸收，就可補回160億元旅宿營收，還可創造560億元的民間消費。

對此，交通部長林佳龍今下午受訪時表示，這次因為疫情衝擊對觀光業影響最大，第一時間政府的超前部署，從防疫、紓困到振興，讓我們的觀光產業可以穩定下來，我們目前也在推出前瞻2.0，內有觀光的發展，這期間由業者接力，推出旅遊的優惠，交通部一方面樂觀其成，也能夠呼籲更多業者參與，讓安心旅遊可以像接力賽一樣，一棒接一棒。

林佳龍說，觀光業者大家群策群力，發揮很多創意，除了旅遊補助，也有類出國2.0，另外像是大台北觀光飯店業者，推出接父母到台北過年，現在也通過紓困三點零的預算，除了受衝擊最大的觀光業者薪資補貼外，也會善用預算協助提出新的優惠，或是轉型的方案。

林佳龍也提到，畢竟觀光也是一個市場經濟，如果可以由業者一起來參與，產生的影響力是更大的，也會全面來推動 一起努力。