產業可利用350萬筆死者健保資料 限健康相關目的

健保署今舉行「健保資料人工智慧應用研討會」，廣達電腦董事長林百里出席，廣達協助健保署建置的智慧醫療平台亦備受外界矚目。健保署主任秘書葉逢明表示，350萬死亡檔資料已經去連結、整理好，放進廣達的管理平台，未來每月持續新增。只要符合健康促進、疾病管理等目的，產業界現在就可以申請運用，需事先與健保署約定分潤機制，後續利潤要回歸健保總額。

葉逢明表示，原本個資法規定，自然人的健保資料不能提供給產業，只能作為學術研究和統計之用，死者非自然人，雖然不受個資法保障，但健保署在資訊處理上，還是全面遵守個資法。現有350萬筆死亡資料，是將其完整健保資料歸戶後，消除身分證字號並以亂數編號，不可能回溯個資，但包含每一位死者生前完整健保資料。

葉逢明說，由於現有健保資料庫不能斷開個資，因此需要健保中所有得死亡資料抽取出來，放到另外一個資料庫，這個部分就是由廣達電腦協助建置管理平台。這個平台以後可以應用於所有資料，未來撈資料、處理資料，就不會像現在這麼費工費時，不用等一到兩個禮拜，可能一天、半天就可以完成，而且更不會出錯。

葉逢明表示，欲申請死亡檔的產業需填寫申請表，內容很簡單，必須清楚載明應用要和醫療健康、疾病管理有關的產業，只要用途目的可以通過專家審核，也可能會有健身房來申請。目前也已訂出產業回饋機制，產業賺取到或許是一個專利，或許是一個無形的資產，分潤方式也很複雜，但原則上希望產業能將利潤捐回全民健保基金，也就是總額，以回饋全國民眾。

副總統賴清德表示，智慧醫療的目的不只是如何治療好一個病人、提高醫療品質，還要包括健康促進、疾病治療、產業發展、國家願景建設，都息息相關。台灣有強大的資通訊產業、高水準的醫療從業夥伴，推動智慧醫療或精準醫療都是勢在必行的國家政策。相關部會基本的態度就是要「鬆綁法令」，讓試驗場域和資料持續開放，更積極尋求業界和醫界的合作。

健保署李伯璋署長表示，健保署累積高價值的巨量醫療數據資料庫，透過研討會初步呈現健保資料庫開放應用，透過與產業界合作，發揮產、官、學協力的成果。健保署未來仍將秉持開放態度，在符合各項法規及相關規範的前提下，鼓勵各界有承作意願之團隊，進行資料庫的加值應用，促進國家發展及增進國民的健康與福祉，並將成果回饋全體國民。