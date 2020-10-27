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戶政系統當機 麥寮夫妻離婚卡關19小時今早各奔自由

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
全國戶政系統昨天大當機，雲林麥寮戶政事務所一對夫妻離婚卡關，歷經19小時今早順利完成手續。圖／翻攝自麥寮戶政臉書
全國戶政系統昨天大當機，雲林麥寮戶政事務所一對夫妻離婚卡關，歷經19小時今早順利完成手續。圖／翻攝自麥寮戶政臉書

全國戶政系統昨天大當機，導致基層戶政人員辦公受阻，準備辦理戶政業務的民眾也苦等多時仍等不到修復，只好今天再來。雲林縣民政處表示，昨下午2時許有一對夫妻欲辦理離婚登記，由於系統修復時間未定，戶政人員只好先人工收件，幸今早上班時系統已可使用，目前無任何異狀。

據了解，全國戶政系統在6月更新後，已發生5次的大當機，操作方面問題雖不大，但延遲狀況時有所聞，昨天的當機事件彷彿成「公務災難」，下午開始狀況連連，戶政人員只好啟動人工收件，請民眾今天再來補辦手續或領取新證。

據悉，昨天下午2時許，麥寮戶政事務所有一對夫妻欲辦離婚手續，因當時戶政系統已出現問題，不知何時排除，男方經戶政人員告知後與友人先行離場，女方則等到下午4點多，未見系統恢復也悻悻然離去。

民政處指出，戶政系統當機到戶所下午5點30分下班前都還未修復，好在人員在今天上午8點上班前先行確認系統狀況，幸已無異狀。而昨日麥寮的夫妻檔經過19小時，今早9時許也赴麥寮戶所完成離婚手續，順利換新證件。

昨天當機事件雖造成戶政人員辦公遇困難，不過幸無產生民怨，多數民眾表明願意擇日再來補辦業務；民政處說，昨天送件資料如已由人員受理收件即刻生效，今早戶政系統恢復後，卡關的資料也都陸續補登完成，而須換發身分證件的業務，今天也已可製發予民眾。

昨天戶政系統大當機，多數民眾選擇今天再到戶所補辦業務。圖／雲林縣政府提供
昨天戶政系統大當機，多數民眾選擇今天再到戶所補辦業務。圖／雲林縣政府提供

修復 夫妻 離婚

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