快訊

身價50億美元！汶萊王室奢華代表 38歲「派對王子」過世

寵物離世患創傷壓力症候群 憂傷失眠惡夢逾1個月

中央社 / 台北27日電

一名35歲女子日前目睹愛犬過世，事發後不停哭泣、憂傷，連連失眠、惡夢超過1個月。精神科醫師提醒，現代人與寵物關係親密，經歷寵物離世可能罹創傷後壓力症候群。

書田診所精神科主任醫師施妍安今天上午在記者會分享，一名35歲女子帶愛犬去溪邊遊玩，因狗狗不慎落水，冒險下水救援，寵物仍不幸溺斃。女子事後不斷回想自己瀕臨溺水的恐懼、目睹狗狗溺斃過程，至今無法接受。

個案情緒起伏，不停哭泣，憂傷、愧疚，無法忘記搶救過程的每個細節，責備自己，失眠、惡夢，過度警覺及全身緊繃，整天關在房裡不願與外界接觸，情形嚴重超過1個月未改善，家人陪同下就醫，診斷為創傷後壓力症候群傷慟反應。

施妍安20多年門診經驗，過去一年看不到2、3名因為寵物問題而求助者；但現在每個月都有3例以上，凸顯現代人與寵物的親密關係。

創傷後壓力症候群（PTSD）是指當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，往往會有極度害怕、恐懼或無助感。創傷後反應診斷準則的症狀有4項，包含再次經驗創傷事件的感覺、逃避、情緒麻木和警覺性增加，且症狀持續超過1個月以上。

施妍安說，許多創傷、災難經驗都容易引起創傷壓力症候群，現代人寵毛小孩像寵小孩，彼此的牽絆與依賴性越來越深，寵物的死亡所帶給飼主的痛苦已不亞於親近家人逝去的狀態，容易出現傷慟反應，特別是親眼目睹寵物死亡的過程，內心所受到的衝擊更易導致病態性傷慟，即使再度收養其他寵物也走不出來。

創傷後壓力症候群若長期未接受治療，可能會引起生理上症狀，如頭痛、胃痛、消化系統不適、氣喘、頭暈；心理上會陷入憂鬱、焦慮，或是出現偏差行為、厭食或暴食；甚至開始出現人際關係問題、酒精與藥物濫用、自傷行為等。當自身或身邊親友有異狀時，應儘早就醫治療。

施妍安提醒，經由自我檢測表初步評估，例如有沒有睡眠困難、情緒是否容易波動、易生氣等。對於寵物的離世，如何調適情緒很重要，若傷慟反應及症狀持續時間太久，應儘早求助。

寵物 失眠

延伸閱讀

台南婦人涉嫌殺死女兒 法官裁定羈押

失眠吞安眠藥 當心四大飲食雷區

健保大數據／西醫轉中醫 安眠藥不能立刻戒斷

健保大數據／治療失眠 4大特色醫療院所

相關新聞

戶政系統當機 麥寮夫妻離婚卡關19小時今早各奔自由

全國戶政系統昨天大當機，導致基層戶政人員辦公受阻，準備辦理戶政業務的民眾也苦等多時仍等不到修復，只好今天再來。雲林縣民政...

「民間版」安心遊500元補貼民眾瘋搶 官網上線就當機

交通部觀光局推出的安心旅遊補助即將在本月底結束，為此，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500...

花蓮金門兩地包機推觀光 遊客讚很省時方便

花蓮縣政府為拓展客源，與金門縣政府合作互送客源，推出花蓮—金門包機，今天首批184名金門遊客抵達花蓮，將到清水斷崖、太魯...

流感疫苗致不良反應影響？少數家長讓孩子暫緩接種

高雄市衛生局10月初進行流感疫苗校園接種，目前國小完成率54.93%、國中完成率39.68%、高中職完成率14.15%。...

流感疫苗不良反應台南有3例 注射後發生這些症狀

流感疫苗傳出問題，韓國多人在注射後死亡，但目前仍未證實兩者間有直接關聯，台南市衛生局表示，目前全台共有52件注射後不良反...

北醫打造癌症中心 明年4月收治病患

台北醫學大學附設醫院台北癌症中心大樓今舉行落成典禮，最大的特色是將二樓全都設為兒童癌症中心，並設有兒童專屬診區、兒童專屬...

教師憂成校園防疫破口 盼衛福部提供疫苗

公費疫苗今年因疫情緣故大缺貨，衛服部緊急宣布停止提供50到64歲民眾施打，新北市傳出許多原本安排接種的校園場次只讓學生施...

酒駕零容忍！交通部協帝雅吉歐組「反酒駕英雄聯盟」

酒駕零容忍！「第六屆全國交通安全創意競賽——反酒駕英雄設計」，邀請學童拿起畫筆共同打擊九萬起酒駕取締，讓家中寶貝有機會成...

影／受韓國死亡病例影響 搶打流感疫苗熱潮驟減

受到韓國出現接種流感疫苗後的死亡病例的影響，台灣施打流感疫苗的熱潮驟減，新北市三重區自強里上午好不容易經由里長及診所的努...

對於乳癌，你了解多少？乳癌治療、飲食、照護，該怎麼進行才好？

乳癌在近幾年是常見的女性癌症之一，患者也漸漸有年輕化趨勢。乳癌的發生和生活型態、家族遺傳都有關聯。不過，現代醫學進步，乳癌不再是絕症，只要遵照醫囑，並從飲食作息著手調理，患者便能降低復發和轉移率。

婦人煎煮中藥時間不足險喪命 這兩味藥材要小心

高雄市一名六旬婦女有高血壓病史，因腰痛自行到中藥行購買川烏與草烏兩味藥材服用，因煎煮時間不足導致藥材毒性殘留，服藥後心跳...

搶攻秋冬旅遊商機 高雄市觀光局鎖定3大主軸

搶攻秋冬旅遊商機，高雄市觀光局長周玲妏今在市政會議後表示，高雄今年秋冬旅遊三大主軸，將包含爭取團客和高端旅遊客層及力推寶...

熱門新聞

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。