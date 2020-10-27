寵物離世患創傷壓力症候群 憂傷失眠惡夢逾1個月

一名35歲女子日前目睹愛犬過世，事發後不停哭泣、憂傷，連連失眠、惡夢超過1個月。精神科醫師提醒，現代人與寵物關係親密，經歷寵物離世可能罹創傷後壓力症候群。

書田診所精神科主任醫師施妍安今天上午在記者會分享，一名35歲女子帶愛犬去溪邊遊玩，因狗狗不慎落水，冒險下水救援，寵物仍不幸溺斃。女子事後不斷回想自己瀕臨溺水的恐懼、目睹狗狗溺斃過程，至今無法接受。

個案情緒起伏，不停哭泣，憂傷、愧疚，無法忘記搶救過程的每個細節，責備自己，失眠、惡夢，過度警覺及全身緊繃，整天關在房裡不願與外界接觸，情形嚴重超過1個月未改善，家人陪同下就醫，診斷為創傷後壓力症候群傷慟反應。

施妍安20多年門診經驗，過去一年看不到2、3名因為寵物問題而求助者；但現在每個月都有3例以上，凸顯現代人與寵物的親密關係。

創傷後壓力症候群（PTSD）是指當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，往往會有極度害怕、恐懼或無助感。創傷後反應診斷準則的症狀有4項，包含再次經驗創傷事件的感覺、逃避、情緒麻木和警覺性增加，且症狀持續超過1個月以上。

施妍安說，許多創傷、災難經驗都容易引起創傷壓力症候群，現代人寵毛小孩像寵小孩，彼此的牽絆與依賴性越來越深，寵物的死亡所帶給飼主的痛苦已不亞於親近家人逝去的狀態，容易出現傷慟反應，特別是親眼目睹寵物死亡的過程，內心所受到的衝擊更易導致病態性傷慟，即使再度收養其他寵物也走不出來。

創傷後壓力症候群若長期未接受治療，可能會引起生理上症狀，如頭痛、胃痛、消化系統不適、氣喘、頭暈；心理上會陷入憂鬱、焦慮，或是出現偏差行為、厭食或暴食；甚至開始出現人際關係問題、酒精與藥物濫用、自傷行為等。當自身或身邊親友有異狀時，應儘早就醫治療。

施妍安提醒，經由自我檢測表初步評估，例如有沒有睡眠困難、情緒是否容易波動、易生氣等。對於寵物的離世，如何調適情緒很重要，若傷慟反應及症狀持續時間太久，應儘早求助。