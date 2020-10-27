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花蓮金門兩地包機推觀光 遊客讚很省時方便

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮金門兩地包機推觀光，今天有184名遊客造訪花蓮，展開3天2夜行程。記者王思慧／攝影
花蓮金門兩地包機推觀光，今天有184名遊客造訪花蓮，展開3天2夜行程。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府為拓展客源，與金門縣政府合作互送客源，推出花蓮—金門包機，今天首批184名金門遊客抵達花蓮，將到清水斷崖、太魯閣國家公園、東大門夜市觀光；花蓮遊客則搭同班機前往金門，參觀戰地史蹟等，促進兩地觀光市場。

縣府今天在花蓮航空站舉行迎賓會，金門—花蓮立榮航空-B79186載184人，花蓮縣長徐榛蔚率縣府局處首長，歡迎金門縣長楊鎮浯及縣府主管及旅客到訪。

徐榛蔚表示，在後疫情時期，花蓮觀光是全台熱搜冠軍，推薦境內有多座高山百岳，孕育出優質有機蔬菜和好水質。相信包機直航可促成兩地旅遊互惠，讓外島民眾更便利到花蓮旅遊。

楊鎮浯趁機行銷金門觀光，指出縣內有獨一無二的戰地史蹟、嶺南聚落特色。並強調交通、觀光同樣是金門與花蓮的命脈，希望能一起拚觀光。

許姓遊客說，沒有來過花蓮，以前要到花蓮需要到台北再轉乘火車比較麻煩，現在有包機真的很方便，之前開賣時機票都秒殺，12月第二次包機會推薦朋友來。陳姓遊客謝謝兩縣府幫忙，搭包機來很方便，非常省時間。

縣府推出第二架次包機，將於12月2日由金門起飛，搭載約180名旅行業者及遊客搭，到花蓮3天2夜觀摩旅遊活動，同天上午10時55分則載著花蓮民眾前往金門。

花蓮金門兩地包機推觀光，期盼帶動兩地觀光市場。記者王思慧／攝影
花蓮金門兩地包機推觀光，期盼帶動兩地觀光市場。記者王思慧／攝影
花蓮金門兩地包機推觀光，金門縣長楊鎮浯（右）今天帶領縣府主管及旅客到訪花蓮。記者王思慧／攝影
花蓮金門兩地包機推觀光，金門縣長楊鎮浯（右）今天帶領縣府主管及旅客到訪花蓮。記者王思慧／攝影

金門 太魯閣國家公園 徐榛蔚

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