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北醫打造癌症中心 明年4月收治病患

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
北醫台北癌症中心大樓落成，將於明年4月收治病患。記者楊雅棠／攝影
北醫台北癌症中心大樓落成，將於明年4月收治病患。記者楊雅棠／攝影

北醫學大學附設醫院台北癌症中心大樓今舉行落成典禮，最大的特色是將二樓全都設為兒童癌症中心，並設有兒童專屬診區、兒童專屬化療室，以及有最新穎AR互動裝置的親子遊戲區，希望能打造國際知名的癌症治療和研究重鎮，預計明年4月開始收治病患。

台北癌症中心院長邱仲峯表示，之所以將兒童癌症當作發展主力，是因為兒童癌症不只是需要醫師，還需要心理師、個管師等組成團隊介入，且同樣罹患癌症，兒童的治癒機率近一半，兩年存活率更高達8成以上，因此先以兒癌作為其他癌症救治的專業典範。

台灣每年約新增700多位名0到19歲兒童及青少年罹患癌症，主要類型分為白血病，腦瘤（包括良性及惡性）、淋巴瘤及固態腫瘤。其中，在所有兒童惡性腫瘤中最頑強也最難治療的兒童骨肉瘤，也將是院方未來將全力發展的領域之一。

邱仲峯表示，目前北醫在兒童癌症約有六、七位腫瘤科醫師，且特別延攬全球兒童癌症權威、前美國希望之城（City of Hope）院長梅傑斯教授（Dr.James S. Miser）擔任講師，協助北醫建立以團隊為主的兒童癌症照護模式。

他說，當兒癌成功後，其他癌症治療要成功也會相對容易。為了讓更多癌症患者可以獲得更先進的治療，台北癌症中心也打造癌症臨床試驗中心，設有20張專屬病床，預計明年春季正式啟用後，可透過早期臨床試驗發展全球最新的藥物及科技。

台北癌症中心大樓總樓地板面積約3700坪，將設置婦女癌症中心、兒童癌症中心、化療中心、臨床試驗研究中心、腫瘤心血管中心、神經腫瘤中心、癌症研究中心以及轉譯研究中心等。

邱仲峯說，這是北醫體系發展癌症轉譯醫學的重要里程碑，希望能打造國際知名的癌症治療和研究重鎮，除了國內病人外，受限於國際病人的醫療簽證不易，北醫已執行三年國際病人的遠距會診，未來除繼續遠端會診外，相信癌症中心的質子治療和細胞治療也將受到國際病人青睞。

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