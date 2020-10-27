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教師憂成校園防疫破口 盼衛福部提供疫苗
公費疫苗今年因疫情緣故大缺貨，衛服部緊急宣布停止提供50到64歲民眾施打，新北市傳出許多原本安排接種的校園場次只讓學生施打，新北市教師會、新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長協會今日發聯合聲明，認為教職員與學生頻繁接觸，恐造成防疫破口；新北市衛生局回應，市府配合中央政策，疫苗優先提供給老人小孩使用。
新北市教師會、中小學家長協會等單位發出聯合聲明「校園是流感高風險群聚場所，防疫超前佈署不能只做半套。校園內的學生及教職員工，應該按照已經排定期程及完成事先登記疫苗數量，盡早如期完成接種，避免造成流感防疫破口。」
新北市教師會理事長林松宏認為，公部門從上到下甚少關注校園流感傳染的風險，採齊頭式暫緩供應公費疫苗，但這群教師身身負防疫尖兵重任，若教職員工萬感染流感，防疫工作勢必產生破口。
新北市中小學家長協會理事長林俊亮指出，不只是新北，希望政府看到全面防堵校園流感的重要，應該主動提供公費疫苗，讓每天跟孩子朝夕相處的學校教職員工有需要的都能接種流感疫苗，才能確保防疫成效。
新北市衛生局回應，今年共安排幾場校園接種場次402場，目前已經完成施打290場，配合中央政策，26日起已開始調整施打對象，會以學生為優先，後續疫苗到貨後會再提供給教師，同時提醒，只要落實勤洗手、戴口罩仍可有效預防流感發生。
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