酒駕零容忍！交通部協帝雅吉歐組「反酒駕英雄聯盟」

酒駕零容忍！「第六屆全國交通安全創意競賽——反酒駕英雄設計」，邀請學童拿起畫筆共同打擊九萬起酒駕取締，讓家中寶貝有機會成為「反酒駕英雄聯盟」初代成員。用創意打造最新超能力、特殊道具，共同解決隱藏在道路上的酒駕危機，還有機會抽中萬元獎學金。

近年因法規的調整及各界宣導，國民遵法意識普遍提升，酒駕取締件數逐年下降。根據警政署2019年統計，去年酒駕取締件數創十年新低，但從總量來看，仍達91,620起違規取締；其中尤以每年12月至隔年3月為高峰。

為強化酒駕高峰期宣導，交通部與台灣帝亞吉歐及兒童指標刊物國語日報舉辦「第六屆全國交通安全創意競賽」，今年將主題聚焦在能引起學童共鳴的「英雄聯盟主題」，期待能夠激發學童創意，共同實現英雄夢，更進一步影響家長，降低酒駕憾事發生。

帝亞吉歐公共事務部資深協理許鴻鵬進表示「連續六年舉辦創意競賽，發現孩子的作品具有獨特感召力，期待透過創意的轉譯，讓宣導更有魅力。」競賽不僅影響學童，完成後也要請父母簽名後才能交件，藉機傳遞兩代「酒駕零容忍」觀念，讓正確的觀念能夠為大眾所知。

「第六屆全國交通安全創意競賽—反酒駕英雄設計」邀請全國國小學童描繪心中英雄，無論你是漫威粉或是DC粉，不限招式、超能力、道具，讓學童自由揮灑創意，設計屬於自己的「反酒駕英雄」。競賽分為國小中低年級組及高年級組，每組各選出特優、優選、佳作作品，共計錄取50名，參加更有機會抽萬元獎學金。成員招募辦法請搜尋關鍵字「2020反酒駕英雄」。

今年更首度加碼，將特優作品再製為LINE貼圖，預計於春節期間免費供民眾下載，讓大家提醒身旁好友歡聚零酒駕、天天安全回家！