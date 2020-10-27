影／受韓國死亡病例影響 搶打流感疫苗熱潮驟減
受到韓國出現接種流感疫苗後的死亡病例的影響，台灣施打流感疫苗的熱潮驟減，新北市三重區自強里上午好不容易經由里長及診所的努力，搶到一百支疫苗可以施打，但是截至中午為止，只施打了36人次，里長王鴻賓表示，死亡病例出現前，疫苗搶都搶不到，里民頻頻來詢問，但是今天人沒有那麼多，許多長者都心生畏懼而不願施打。
由於現在只有65歲以上的長者符合施打的資格，里長王鴻賓為了減輕長者大排長龍的負擔，實施發放號碼牌的方式，讓長者可以在家等候，快排到了再到里辦公室施打，沒想到施打的人不多，還要打電話或請大家動員鄰居一起來，不少人路過卻沒不願施打，一位老人說，會怕，而且施打後會痛約一個星期。協助施打的保順聯合診所工作人員也表示，今天來打的人不多，所以喘口氣休息，之前搶打時，那真是忙到不可開交。
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