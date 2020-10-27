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流感疫苗致不良反應影響？少數家長讓孩子暫緩接種
高雄市衛生局10月初進行流感疫苗校園接種，目前國小完成率54.93%、國中完成率39.68%、高中職完成率14.15%。受國內外出現疫苗不良反應的案例影響，有些家長也心存疑慮，市區大校五福國中同意接種的學生約8成，今天上午臨時決定不施打的學生有18人。
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，目前國小完成率54.93%、國中完成率39.68%、高中職完成率14.15%，學生族群設定的接種率是70%，目的在於降低群聚感染風險。高雄校園排程最晚為11月25日，目前校園集中接種作業都依排程完成學生族群接種，至於校園接種有沒有受到疫苗不良反應案例影響，還要觀察。
五福國中校長陳宗慶表示，學校同意施打疫苗的學生大約8成、超過2千人，今早臨時不施打者，有18名學生。學生說是家長決定先不要打，學校也都尊重家長跟學生，事前也都進行衛教。
高雄市新上國小校長王彥嵓說，學校10月6日就打了，先依照家長意願調查執行，約有73%施打率，當天也有召集許多家長志工到校協助，目前沒有任何不適應的反應。往年學校施打流感疫苗約6成，今年因為疫情因素，家長同意意願提高達到73%。
有家長說，讓孩子打或不打都有憂心，打了感覺有保障，但又擔心打了有不良反應。因為之前幾年都有讓孩子打，今年想想還是打好了，也希望政府能夠去除民眾的憂慮，總不能讓孩子打疫苗還有要碰運氣的感覺。
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